Haftalık Bağımsız Gazete 04 Ocak 2019
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Suadiye Basket TOP 16’da

Borusan ile kıran kırana geçen maçı kazanan Suadiye Basketbol U18 A takımı liderliğini sürdürürken, grupta iki maç kalmasına rağmen Top 16 turuna kalmayı garantiledi

Suadiye Basket TOP 16’da
Alper Kaan YURDAKUL

Takım Final Grubu 3.maçında Borusan Sk ile karşılaştı. Maça kötü başlayan Suadiye Basketbol, hücumda istediklerini yapamadı ve devreye 13 sayı geride girdi. Devreden sonra toparlanan ekip, hücumda daha tempolu oynadı. Son periyodun başında 16 sayı geri düşen takım muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Savunmada etkili oynayan sarı-lacivertliler, yüksek yüzde ile şut atarak karşılaşmadan 82-80 galip ayrıldı. Final grubunda ki 3 maçı da kazanan Suadiye Basket liderliğini sürdürdü ve grupta 2 maç kalmasına rağmen Top 16 turuna kalmayı garantiledi.

Etiketler; #suadiye basketbol
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