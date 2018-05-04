Haftalık Bağımsız Gazete 05 Mayıs 2018
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Suadiye Basket hızlı başladı

Suadiye Basket hızlı başladı
Alper Kaan YURDAKUL

Kadıköy’ün köklü basketbol kulüplerinden biri olan Suadiye Basket Spor Kulübü son zamanlarda aldığı başarılı sonuçlarla göz dolduruyor. Kulübün U-15 Erkekler takımı final grubu ilk maçında Titan Akademi’yi 55-37 mağlup eden takım, ikinci maçında Genç Paşabahçe ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Suadiye Basket, devreye 26-15 önde girdi. Devreden sonra savunmada iyi işler yapan takım karşılaşmadan 51-24 galip ayrıldı. Suadiye Basket bu sonuçla ligin lider koltuğuna oturdu.

TBF U-12 SONA ERDİ

Kulübün U-12 takımı ligde istediği sonuçları alamasa da ligin son maçında kazanmasını bildi. TBF AA Ligi son maçında FMV Işık ile karşılaşan “küçük dev adamlar” maça hızlı başladı ve ilk periyodu 21-5 önde bitirdi. Tempoyu arttıran takım, hızlı hücumlarla etkili olarak devreye 48-14 önde girdi. Oyun kontrolünü tamamen elinde bulunduran Suadiye Basket, karşılaşmayı 72-34 kazanarak TBF sezonunu galibiyet ile kapattı. Takım ligi 9. sırada tamamladı.

Etiketler; #suadiye basketbol #spor
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