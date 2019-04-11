Spor ödülleri sahiplerini bekliyor

Sporturkiye.com’un düzenlediği 17. Türkiye Spor Ödülleri töreni Kadıköy’de gerçekleşecek

Wyndham Grand Kalamış’ın ev sahipliği yapacağı, “17. Türkiye Spor Ödülleri” 15 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Spor Ödülleri’ne bu yıl da dünya yıldızları misafir olacak.

DÜNYA YILDIZLARI KALAMIŞ’TA

Pek çok ünlü spor takımına ev sahipliği yapan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, bu kez de “Türkiye Spor Ödülleri” kapsamında futbola gönül vermiş dünya yıldızlarını ağırlayacak. Onur konuklarının arasında; efsane futbol adamları ünlü İtalyan teknik adam Marcello Lippi, İtalya Milli Takımı’nın kalecisi ve İnter Dış İlişkiler Sorumlusu Francesco Toldo, Almanya Milli Takımı’nın unutulmaz ismi Bayern Münihli Stefan Effenberg yer alacak. 14 Nisan günü gerçekleşecek Fenerbahçe – Galatasaray derbisini de izleyecek olan ünlü spor adamları üç gün Türkiye’de kalacak.

Ayrıca dünyaca sevilen Rumen Pop Yıldızı Akcent, Sporda Vefa ve Dostluk Gecesi’nde konser verecek. Ersin Düzen ve Dilay Korkmaz’ın sunacağı, 28 kategorinin anketle belirlendiği organizasyonda 12 basın kategorisi de ödül sahibi olacak.