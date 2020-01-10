Spor dünyasında 2019 yılı böyle geçti

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı 2019 yılı medya raporu açıklandı



Yıl boyunca spor dünyasında yaşanan gelişmeler ile takım, futbolcu, teknik direktör ve yönetici kategorilerindeki en popüler isimler belirlendi.

Türkiye sporu 2019 yılını oldukça hareketli geçirdi. Bunun yanı sıra birçok tarihi başarı da elde edildi. Spor basınında son bir yılda gündemde yer alan haber başlıklarını sizler için derledik:



- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

- Euroleague’de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Final Four’da mücadele etti.

- Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Lewis Hamilton, kariyerinin 6. şampiyonluğuna ulaştı.

- Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.

- Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanı oldu.

- Moto GP’de 3 dünya şampiyonluğu olan İspanyol pilot Jorge Lorenzo, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

- İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’da teknik direktörlüğe Portekizli Jose Mourinho getirildi.

- Kayserispor’da genel kurul öncesi Berna Gözbaşı başkan adaylığını açıkladı. Yönetim kurulu, oy birliğiyle Berna Gözbaşı’yı yönetim kurulu başkanı seçti. Gözbaşı, Süper Lig’in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

- LeBron James, NBA’de en skorer oyuncular sıralamasında Michael Jordan’ı geçti.

- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

- Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.

- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nin 2019 yılı şampiyonu, finalde Dinamo Kursk’u 91-67 yenen UMMC Ekaterinburg oldu.

- 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin’i 95-75 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

- FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü’nü, Barcelona’nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.

- Milli sporcu Rıza Kayaalp, Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Oscar Pino Hinds’i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

- Doha’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler üç adım atlama elemelerinde 16,87 metre ile serisinde 6. sırada yer alan Necati Er, organizasyonda bu branşta finale çıkan ilk milli sporcu oldu.

- TFF Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti.

- İstanbul’un ev sahipliği yaptığı UEFA Süper Kupa maçında Chelsea’yi penaltılar sonunda yenen Liverpool şampiyon oldu.

- Galatasaray, Akhisarspor’u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Gençlerbirliği’nden Yıldırım Mert Çetin’i transfer etti.

- Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi.

- Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası’nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

- At yarışlarında 93. Gazi Koşusu’nu Melis Kurtel Emin’in sahibi olduğu, Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı “The Last Romance” adlı safkan kazandı.

- Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem’i 3-1 yenen 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal şampiyonluğa ulaştı.

- TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.

- İrem Yaman, “İki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu” olarak tarihe geçti.

- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan etti.

- Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Arkas Spor’u 3-0 yenen Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli ekip, ligde 5. şampiyonluğuna ulaştı.

