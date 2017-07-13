Spor da var şenlik de

Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulları Minik Yıldızlar Spor Şenliği, Koşuyolu’na renk kattı

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ve hem öğrenciler hem de veliler tarafından çok sevilen yaz spor okulları bu yıl da birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarının Koşuyolu semtindeki şubesinde bu hafta şenlik vardı.

Yaz mevsimini Kadıköy Belediyesi’nin yaz spor okullarında geçiren öğrenciler Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulları Minik Yıldızlar Spor Şenliği’nde buluştu. Spora şenlik arası veren çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Çocukların şenliğine spor öğretmenleriyle birlikte aileler de katılınca ortaya güzel görüntüler çıktı.

SPOR DOLU ŞENLİK

Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulları birinci ayını geride bıraktı. Bu sürede çocuklara sporu sevdirirken sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için çaba sarfeden, onların mutlu bir yaz geçirmelerini amaçlayan spor eğitmenleri çocuklara şenlik sürprizi yaptı. Kadıköy Belediyesi Spor Merkezi’nin Koşuyolu Tesisleri’nde hem çocukların hem de ailelerinin katılacağı bir spor şenliği düzenlendi. Minik Yıldızlar Spor Şenliği’nde; halat çekme, top taşıma, çuval yarışı, ip atlama gibi oyunlarla gün boyu eğlenceli vakit geçirdiler.

Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulu kapsamında Spor Merkezinin Koşuyolu Tesisleri’nde; 7 - 9 Yaş ve 10 - 12 Yaş Tenis/Basketbol branşlarında hafta içi 5 gün 09.00 - 11.00 saatleri arasında ders veriliyor.

Yaz Okulu’nda 7 - 9 Yaş ve 10 - 12 Yaş voleybol/futbol hafta içi 5 gün 11.00-12.30 saatlerinde yeni açılacak olan branşlar arasında olduğu belirtildi. Yetişkinler için tenis eğitiminin yıl boyunca Çarşamba - Perşembe 11.00- 14.00 arasında devam ettiği belirtildi.

PİKNİK MOLASI

Sporla şenlikle dolu dolu bir yaz geçiren Kadıköylü çocuklar yaz okuluna piknik arası verdi. Kadıköy Belediyesi Koşuyolu Spor Merkezi Yaz Okulu öğrencileri, ilçeye yakın konumdaki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesine giderek şehrin gürültüsünden uzak, ağaçlar ve çimenlerle dolu ortamda piknik düzenledi.