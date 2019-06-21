Haftalık Bağımsız Gazete 21 Haziran 2019
Kültür Sanat
Metin Akpınar'ın
Metin Akpınar'ın "kabare tiyatrosu"
Gönüllülerden
Gönüllülerde bu hafta
Gönüllülerde bu hafta
Yazı Dizisi
Melih Cevdet Anday- Az şey mi?
Melih Cevdet Anday- Az şey mi?
Gündem
#AnlatKadıköy
#AnlatKadıköy

Soluk kesen seri

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’inde şampiyonu belirleyecek play-off final serisi maçlarında Efes, Fenerbahçe’ye karşı “3-2”lik skorla üstün geldi

Soluk kesen seri
Alper Kaan YURDAKUL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-76 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Lacivert beyazlı ekipte 26 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle oynayan Fransız oyuncu Adrien Moerman galibiyetin mimarı oldu. 4 galibiyet alan tarafın şampiyonluk ipini göğüsleyeceği serinin 6. maçı 19 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Fenerbahçe Beko’nun seri boyunca çok önemli miktarlarda para cezaları almasına neden olan kötü tezahüratlar son maçta da devam etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar hem maç öncesinde, hem de maç sırasında anons yapılmasına sebep olan tezahüratlarda bulundu. Bu maçta da 3 anons yapılması nedeniyle Fenerbahçe ceza alması kararlaştırıldı. Seri 7. maça kalması durumunda şampiyonu belirleyecek son maçta deplasman taraftarı alınmayacak.

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.