Soluk kesen seri

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’inde şampiyonu belirleyecek play-off final serisi maçlarında Efes, Fenerbahçe’ye karşı “3-2”lik skorla üstün geldi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-76 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Lacivert beyazlı ekipte 26 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle oynayan Fransız oyuncu Adrien Moerman galibiyetin mimarı oldu. 4 galibiyet alan tarafın şampiyonluk ipini göğüsleyeceği serinin 6. maçı 19 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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Fenerbahçe Beko’nun seri boyunca çok önemli miktarlarda para cezaları almasına neden olan kötü tezahüratlar son maçta da devam etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar hem maç öncesinde, hem de maç sırasında anons yapılmasına sebep olan tezahüratlarda bulundu. Bu maçta da 3 anons yapılması nedeniyle Fenerbahçe ceza alması kararlaştırıldı. Seri 7. maça kalması durumunda şampiyonu belirleyecek son maçta deplasman taraftarı alınmayacak.