Satranç merkezinde yeni dönem!

Kısa süre içinde büyük başarılar kaydederek İstanbul’un önemli satranç kulüplerinin arasına adını yazdıran Kadıköy Satranç Merkezi’nde yeni dönem dersleri başladı

Her yaş ve her seviyeye hitap eden eğitim programları, uluslararası kriterlere göre hazırlanmış ders içerikleri ve kısa zaman içinde aldıkları büyük başarılarla dikkat çeken Kadıköy Satranç Merkezi’nde yeni dönem geçtiğimiz haftalarda başladı.

6 YILDA 200’DEN FAZLA DERECE

2013’de Rasimpaşa’da hizmete başlayan Kadıköy Satranç Merkezi’ni diğer kulüplerden ayıran en önemli özelliklerden biri de kısa zaman içinde aldığı başarılar. Şu ana kadar 6 eğitim dönemi geçiren merkezin, Yıldızlar Satranç Turnuvası'ndan, Atatürk Kupası’na, Atatürk Kupası’ndan, Açık Satranç Turnuvası’na kadar birçok turnuvada 200’den fazla derecesi bulunuyor.

“SADECE OYUN DEĞİL”

Kulübün kurucu eğitmeni Umut Atakişi, satranca sadece oyun olarak bakılmaması gerektiğini, uluslararası kriterlere göre hazırlanmış ders içerikleri ile öğrencilere stratejik düşünme, plan kurma, karar alma, zamanı etkin kullanma gibi beceriler kazandırmayı amaçladıklarını söylerken, bununla birlikte satranç kurslarına katılan profesyonel sporcuların gelişimine katkı sunduklarını dile getiriyor. Ders programıyla ilgili bilgi veren Atakişi: “Kadıköy Satranç Merkezi’nde satranç derslerini belirli seviye gruplarına göre ayırıyoruz. Eğitmenlerimiz tarafından seviye tespit yapılan öğrenciler, merkezimizde bulunan Başlangıç, Orta ve İleri düzey satranç derslerine yönlendiriliyor. Satranç derslerine katılımda seviye belirlenirken yaş ve seviye de göz önünde bulunduruluyor” diyor

ONLİNE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR!

Deneyimli satranç eğitmeni Umut Atakişi öncülüğünde, merkezin antrenörleri tarafından hazırlanan internete özel çalışma programları; hem İstanbul dışına çıkan öğrencilere hem de tüm şehirlerden Kadıköy Satranç Merkezi öğrencisi olmak isteyenlere açık.

Online eğitimlerde mevcut öğrenciler için hafta sonu satranç grup derslerine destek olacak şekilde Online Grup Satranç Dersi ve Online Özel Satranç Dersi seçenekleriyle programlandı. Sadece Online Satranç Eğitimi almak isteyen öğrenciler için Online Grup Satranç Eğitimi ve Online Birebir Satranç Eğitimi gibi imkânlar sunuluyor. Online Satranç Grup Dersleri; Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar, her yaş grubu ve seviyeye yönelik olarak açılırken, Online Özel Satranç Dersleri’nde öğrencilerin hızlı gelişim sağlaması amacıyla birebir satranç eğimi veriliyor. Programda yetişkinler de unutulmazken, yetişkinlere yönelik her seviyeye uygun olarak Yetişkin Online Satranç Grup Dersleri de açıldı. Dersler internet sitesinden verilirken online satranç sınıfları en fazla 6 öğrenciden oluşuyor.

Başvurular ise merkezin www.kadikoysatrancmerkezi.com adresli internet sitesinden ve 0216 418 10 62 numarasından alınacak.