Kısa süre içinde büyük başarılar kaydederek İstanbul’un önemli satranç kulüplerinin arasına adını yazdıran Kadıköy Satranç Merkezi’nde yeni dönem başladı

Her yaş ve her seviyeye hitap eden eğitim programları, Uluslararası kriterlere göre hazırlanmış ders içerikleri ve kısa zaman içinde aldıkları büyük başarılarla dikkat çeken Kadıköy Satranç Merkezi’nde yeni dönem geçtiğimiz haftalarda başladı.

3 YILDA 90’DAN FAZLA DERECE

2013’de Rasimpaşa’da hizmete başlayan Kadıköy Satranç Merkezi’ni diğer kulüplerden ayıran en önemli özelliklerden biri de kısa zaman içinde aldığı başarılar. Şu ana kadar 3 eğitim dönemi geçiren merkezin, Yıldızlar Satranç Turnuvası'ndan, Atatürk Kupası’na, Atatürk Kupası’ndan, Açık Satranç Turnuvası’na kadar birçok turnuvada 90’dan fazla derecesi bulunuyor.

“SADECE OYUN DEĞİL”

Gazetemize konuşan kulübün kurucu eğitmeni Umut Atakişi, satranca sadece oyun olarak bakılmaması gerektiğini, uluslararası kriterlere göre hazırlanmış ders içerikleri ile öğrencilere stratejik düşünme, plan kurma, karar alma, zamanı etkin kullanma gibi beceriler kazandırmayı amaçladıklarını söylerken, bununla birlikte satranç kurslarına katılan profesyonel sporcuların gelişimine katkı sunduklarını dile getirdi. Ders programıyla ilgili bilgi veren Atakişi, şunları söyledi: “Kadıköy Satranç Merkezi’nde satranç derslerini belirli seviye gruplarına göre ayırıyoruz. Eğitmenlerimiz tarafından seviye tespit yapılan öğrenciler, merkezimizde bulunan Başlangıç, Orta ve İleri düzey satranç derslerine yönlendiriliyor. Satranç derslerine katılımda seviye belirlenirken yaş ve seviye de göz önünde bulunduruluyor. Uygun gruba yönlendirilen öğrenciler sene içerisinde toplamda 9 aylık bir eğitim alıyorlar. Merkezimizde satranç dersleri İleri gruplar için haftada 3 saat, ayda toplam 12 saat, diğer satranç dersleri ise haftada 2 saat ayda toplam 8 saat. Ayrıca satranç derslerinde sınıflar en fazla 10 öğrenciden oluşuyor”