Şampiyon Parlayan Yıldızlar!

Kadıköy merkezli Parlayan Yıldızlar Spor Kulübü’nün U-18 takımı finalde Pendik Belediyesi’ni 50-45 yenerek şampiyon oldu

Son sezonda aldığı başarılarla adından sıkça söz ettiren Parlayan Yıldızlar yeni bir başarıya daha imza attı. Feryapı Asya Lig’de mücadele eden Parlayan Yıldızlar U-18 takımı başarılı geçen grup maçlarının ardından finalde Pendik Belediyesi Spor Kulübü ile eşleşti.

Maçta 10 sayı geriden gelmesine rağmen son periyotta formunu yükselten ekip Pendik Belediyesi SK’yı “50-45 yenerek Feryapı Asya Lig’in şampiyonu oldu.

“EN DEĞERLİ OYUNCU”

Kupa töreni maçın oynandığı Pamukspor tesislerinde gerçekleşirken, ligin “en”leri de maçtan sonra açıklandı. Parlayan Yıldızlar’ın genç sporcusu Ömer Alp Eralp ligin en iyi şutörü seçilirken, Buğra Uğurlu en değerli oyuncu unvanını kazandı.