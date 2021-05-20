Haftalık Bağımsız Gazete 20 Mayıs 2021
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Şampiyon Beşiktaş

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu.

Şampiyon Beşiktaş
Emre Caka

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu perdesi resmen kapandı. 42 haftalık dev maratonda Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, 16 Mayıs tarihinde oynanan son maçta Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek puanını 84 yaptı ve Galatasaray'ı averajla geride bırakarak şampiyon oldu. 

Şampiyonluk iddiasını son maça kadar sürdüren Fenerbahçe ise, 82 puanla ligi üçüncü sırada tamamladı. 

Bu sıralamanın ardından Beşiktaş, lig tarihindeki 16. şampiyonluğunu elde etti.

SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇTİ

Oyunculuk kariyerinde Beşiktaş ile üç kez şampiyon olan Sergen Yalçın, Beşiktaş ile antrenör olarak da şampiyonluk kazandı. Teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kazanan Sergen Yalçın, hem oyuncu hem de antrenör olarak Süper Lig’de şampiyon olan üçüncü isim oldu. Daha önce Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu, bu başarıyı elde etmişti.

Etiketler; #şampiyon #beşiktaş #2021 #sezonu
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