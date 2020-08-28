Futbolda cinsiyet eşitliği araştırmasına göre Türkiye, kadın futboluna en az bütçe ayıran ülkeler arasında yer alıyor. Kadıköy’ün kadın futbol takımı oyuncuları ise “Sahaları da meydanları da geceleri de terk etmiyoruz” diyor

HABER: Simge KANSU/ Görkem DURUSOY

Türkiye’de istatistik ve rapor yayımlayan bütün kamu kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve uluslararası istatistikleri listeleyerek, Türkiye’ye dair verilerin haritasını çıkarmayı hedefleyen Veri Kaynağı, son çalışmasını kadın futbolu üzerine yaptı. “Kadın Futbolu ve Futbolda Cinsiyet Eşitliği” adlı araştırmada, Türkiye’de ve dünyada futbol alanında cinsiyet eşitliğine dair veriler yer alıyor.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Verilere göre Türkiye, 1.235 kadın hakem sayısıyla Avrupa’da en çok kadın hakemi olan ikinci ülke. Buna rağmen Türkiye’deki tüm hakemler içinde kadın hakemlerin oranı %16. Bu alanda zirvede yer alan ülke ise İtalya. Bir diğer önemli veri de lisanslı kadın futbol antrenörü oranı. Türkiye’deki her 100 lisanslı futbol antrenörünün yalnızca biri kadın antrenör. Bu alanda lider Senegal olurken Türkiye, bu istatistikle Yeni Zelanda, Azerbaycan, Çin, Slovenya ve Bulgaristan gibi ülkelerin gerisinde kalıyor. UEFA kadın liglerinden en çok lisanslı kadın futbolcusu bulunan ülkeler sırasıyla İsveç, Almanya ve Hollanda olurken, Türkiye’de lisanslı kadın futbolcu sayısı 1468. 2017 yılında açıklanan verilere göre, Türkiye’de kadın futboluna ayrılan toplam bütçe 2,5 milyon €. En çok bütçe ayıran ülke İngiltere, en az harcama yapan ülke ise Malta. Türkiye bu alanda da birçok ülkenin gerisinde kalıyor.

FİFA, 2019 KADIN FUTBOLU ARAŞTIRMASI

FİFA, 2019 kadın futbolu araştırmasına göre Türkiye, 198 futbol federasyonu arasında kadın futbol komitesi bulunmayan ve futbol federasyonu yönetim kurulunda kadın üye olmayan 12 ülkeden biri. Federasyon içerisinde kadın futbol komitesi ve kadın yöneticiye yer vermeyen diğer ülkeler ise Azerbaycan, Brezilya, Hollanda, İsviçre, Kape Verde, Katar, Makao, Meksika, Slovakya, Umman ve Vanuatu.

“SAHALARI TERK ETMİYORUZ”

Amatör olarak ve Kadıköy Belediyesi’nin gönüllü kadın çalışanlarından oluşan Cadıköy Kadın Futbol Takımıı oyuncularına futbolda cinsiyet eşitsizliğini sorduk

Cadıköy Kadın Futbol Takımı; 2019’da Kızlar Sahada tarafından sosyo-ekonomik dezavantajlı kız çocuklarının futbol, toplumsal cinsiyet ve kişisel gelişim eğitimleri alacağı Kızlar Sahada Futbol Okulları'na destek olmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasına kurumsal olarak katılmak üzere kuruldu. Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Biriminin öncülüğünde kurulan ve belediye tarafından kurumsal olarak desteklenen takımımızda 15 kadın futbol oynuyor. Takımımızın çok net bir misyonu var; “Kadınlar ve kız çocuklarına ‘yapamazsın!’ denilerek kodlanan toplumsal cinsiyet yargılarını kırmak için futbolun erkek egemen bir alan olarak konumlanması noktasında farkındalık yaratmak.

Kadın-erkek eşitsizliği, toplumun pek çok alanında olduğu gibi, spor alanında da görülüyor. Spor tarihine bakıldığında, kolaylıkla görülebilecek olan erkek egemen yapı, bugün medya aracılığıyla yeniden üretiliyor. Bu eşitsizliğin kökeninde, toplumsal cinsiyet rollerinin etkisi bulunuyor. Futbol oynayan kadının tarihi cinsiyetçiliğe, kadın düşmanlığına, yasaklara ve toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına karşı mücadelelerle dolu. Biz de bu mücadelede “varız” diyerek yola koyulduk. Ve “sahaları da meydanları da geceleri de terk etmiyoruz” diyerek devam edeceğiz