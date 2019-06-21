Sağlık için spor; spor için Kadıköy!

Kadıköy’de spor yapabileceğiniz birçok açık ve kapalı alan bulunuyor. Bu alanları sizler için derledik

Parklar, sahiller, bisiklet yolları, yüzme havuzu… Yaz mevsimini yaşadığımız bu günlerde Kadıköy’de spor yapabileceğiniz birçok açık ve kapalı alan bulunuyor. Hareketsiz yaşamın hayat kalitemizi düşürdüğü bilinen bir gerçek. Peki, hangi mahallelere hangi parklar yakın? Nerelerde yüzebiliriz? Bisikletimizle turlayabileceğimiz yollar hangileri? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

KALİTELİ YAŞAM İÇİN DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ

Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak yapılan yürüyüşler; kasların kuvvetlenmesi, şişmanlık ve stresin azalması, yaşlanmanın gecikmesi gibi birçok avantaj sağlıyor. Uzmanlar yürüyüşü sadece kilo vermek için belirli bir dönem yapmaktan ziyade sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için düzenli bir yaşam biçimi haline getirmenizi öneriyor.

Kadıköy’de tempolu yürüyüşler yapabileceğiniz alanların başında yürüyüş ve koşu parkurları bulunan parklar ve sahiller geliyor. Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa ve Hasanpaşa Mahallesi’nde yaşayanlar için en yakın durakların başında Yoğurtçu ve Moda Parkı geliyor. Yine Moda sahili de yürüyüş yoluyla deniz havasını içinize çekerek spor yapabileceğiniz merkezler arasında.

Kızıltoprak, Fenerbahçe, Kalamış ve çevresinde oturanların da spor yapabilecekleri birçok alan bulunuyor. Kalamış Atatürk Parkı ve Fenerbahçe Parkı bunlardan sadece bazıları. Yine Bağdat Caddesi ve çevresinde oturanların en çok tercih ettiği alanlardan birisi de yeşil ve maviyi buluşturan Caddebostan Sahili ile Göztepe 60.Yıl Parkı…

Feneryolu, Göztepe, Merdivenköy, Fikirtepe gibi mahallelere yakın parklardan biri de devasa boyutu ve dikkat çeken peyzajıyla Özgürlük Parkı…

Kozyatağı, 19 Mayıs gibi mahallelerde yürüyüş için parkur bulunun Kriton Curi Parkı tercih edilirken, Acıbadem’de Şehit Er Cemal Tüfekçioğlu ve Sokulu Parkı bulunuyor.

KALP DOSTU, KALORİ DÜŞMANI: BİSİKLET

Kalp hastalıkları, gelişen ülkelerde erken ölümler ve hastane ziyaretlerinde en önemli rolü oynuyor. Araştırmalar spor ve hareketin kalp krizini ve diğer kalp hastalıklarını önlemekte önemli bir yer tuttuğunu gösteriyorlar. Son yıllarda kalp hastalıklarındaki tedavi yöntemlerinde de değişme yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllara kadar tamamen yatak istirahatı önerilirken bugün hafif bir fiziksel aktivite terapinin parçası olmuş durumda. Bu aktiviteler arasında özellikle bisiklet kullanımı bulunuyor. Bisiklet sayesinde en önemli kalp işlevlerinin yani sıra nabız ve hacim kan deveranı da olumlu etkileniyor. Ayrıca bisiklet tam bir kilo düşmanı yüksek tempolu bir saatlik bisiklet sürüşü 500 ile 800 arasında kalori yakımına sebep oluyor.

Kadıköy bisikletlilerin en şanslı oldukları ilçelerden biri. Çünkü ilçe 7,5 km’lik bisiklet parkuruyla İstanbul’un en uzun bisiklet yoluna sahip ilçeleri arasında yer alıyor. Yoğurtçu Parkı’ndan başlayan bisiklet yolu Bostancı’ya dek devam ediyor.

PARKLARIN YENİ SAHİPLERİ

Son derece basit bir alet olan kaykay, sadece bir tahta ve tekerleklerden oluşuyor. Kaykayın şehrin her bölgesinde, hiçbir teknolojik desteğe bağlı olmadan gayet kolay edinilebilir hatta bizzat sporcu tarafından tasarlanabilir bir alet olması; her kesime hitap etmesini sağlıyor. Farklı stillerde yapılabilen kaykay aynı zamanda şehirde yaşayan gençlerin yaşam tarzı haline gelmiş ve dinledikleri müziklerden tutun da giydikleri kıyafetlere kadar etkisini göstererek aslında herhangi bir spor olmanın çok ötesine geçmiş, böylece “kaykay kültürünün” oluşmasını sağlamış.

Kadıköy’de de gençlerin sayıları her geçen gün artan kaykaycıların kaykay binebileceği iki alan var. Bunlar Caddebostan Sahili ve Kalamış Atatürk Parkı’nda bulunan Skate Parklar…

SAĞLIĞA YÜZMEK İÇİN

Kadıköylülerin spor tesisi ihtiyacına çözüm üretmek için harekete geçen Kadıköy Belediyesi, iki yıl önce Acıbadem Mahallesinde yapımına başladığı yüzme havuzu ve spor merkezinin açılışını geçtiğimiz sene yaptı.

Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde havuz dışında iki ayrı spor alanı tasarlandı. Tesisin birinci ve ikinci katında 197 metrekare ve 86 metrekare olmak üzere toplam 283 metrekareden oluşan 2 adet spor salonu var. Bu alanlarda uzman eğiticiler eşliğinde pilates, yoga, zumba, thai boks dersleri ayrıca çocuklar için jimnastik eğitimi de veriliyor.

Merkez, Acıbadem Mahallesi Muhittin Üstündağ Caddesi üzerinde yer alıyor.

TAKIM SPORLARI KADIKÖY’DE

Futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi yarışmacı takım sporlarının yapıldığı merkezlere de Kadıköy’de hem ücretli hem ücretsiz olarak ulaşmak mümkün.

Kalamış Gençlik Merkezi, Kadıköy’de spor anlamında en büyük merkezlerden biri. Kalamış Atatürk Parkı’nda bulunan merkezde iki adet futbol sahası, iki adet tenis kortu, iki adet plaj voleybol sahası ve bir adet açık alan tenis masası bulunuyor. Ayrıca parkın içinde basketbol oynamaya uygun bir de pota bulunuyor.

Moda Sahili’nde de ücretsiz girebileceğiniz tam saha bir basketbol sahası ve tenis sahası var.

Anadolu Yakası’nın akciğeri Özgürlük Parkı 120.000 metrekare alana sahip. Her kesim için yaz-kış cazibe merkezi. İçerisinde 3 çocuk oyun grubu, koşu parkuru, basketbol, futbol sahası, tenis kort ve bisiklet yolu var.

Koşuyolu Gönüllü Evi’nin hemen yanında bulunan Kadıköy Belediyesi Koşuyolu Gençlik Merkezi de tenis oynamak için en ideal yerlerden biri.

Yine deniz havasıyla sporu birleştirmek için birçok pota bulunan Caddebostan Sahili ideal adreslerden. Potaların hemen ardından Suadiye’ye yürüdüğünüzde ise sizleri tenis kortu karşılıyor.