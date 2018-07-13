Sağlık çalışanları turnuvada buluşuyor

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen “Koşuyolu Ailesi Futbol Turnuvası Etkinliği” 12 takımın katılımıyla başlıyor

Sağlık çalışanları arasındaki birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi, yorucu iş hayatındaki stresten uzaklaştırılmaları ve sporun teşvik edilmesi amacıyla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından birçok sosyal etkinlik düzenleniyor. Yine böyle bir etkinliğe imza atan hastane, sağlık çalışanlarının oynadığı 12 takım ve 38 mücadelenin gerçekleşeceği “1. Koşuyolu Ailesi Futbol Turnuvası Etkinliği”ni bekliyor. İlk karşılaşmaları bu hafta başlayacak olan turnuva Cevizli Halısaha Spor Tesisinde Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleşmekte. “Koşuyolu Ailesi”nin oluşturduğu 12 takımın forma giydiği turnuvada şampiyon, kıyasıya mücadelelerle 3 haftalık sürede oynanan 38 maç ile belli olacak.

“CENTİLMENLİK VE DOSTLUK…”

Çalışanların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali; “Futbol turnuvasının saha içinde centilmenlik ruhuna uygun, kıyasıya bir mücadele, saha dışında ise uzun yıllar sürecek dostluklar bırakmasını arzu ediyor, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum.” temennilerinde bulundu.