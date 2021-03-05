Ramal Amanov tarihi maça çıkıyor

Amerika’nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde düzenlenecek, dünyanın en büyük organizasyonlarından birinde Türkiye ve Kadıköy Boks Spor Kulübü yer alacak

Uluslararası Boks Sıralama Kurulu Dünya Şampiyonu Anthony Dirrell gecesinde; Kadıköy Boks Spor Kulübü boksörü Azerbaycanlı Ramal Amanov, 13 maçta 13 galibiyeti bulunan Amerikalı boksör Leon Lawson ile ringe çıkacak. Türkiye bayraklı ve Kadıköy Boks Spor Kulübü amblemli şortu ile Türkiye'yi temsil edecek.

Amanov’un amatörde dünya şampiyonluğunun yanı sıra Dünya Boks Birliği şampiyonluğu bulunuyor.

200 kanaldan canlı olarak yayınlanacak mücadelenin galibi 1 milyon dolar ödülün sahibi olacak. Tarihi karşılaşma TSİ cumartesiyi pazara bağlayan gece 03.00’de başlayacak.