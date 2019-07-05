Ragbi heyecanı başlıyor

Kalamış’ta 6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 4. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Turnuvası öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi

Ragbi Lig Derneği ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig turnuvası, 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde 25 takımın katılımıyla Kadıköy Kalamış Sahili’nde gerçekleşecek.

Turnuvanın öncesinde Ragbi Lig Derneği tarafından gerçekleştirilen ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katıldığı basın toplantısında turnuvayla ilgili bilgiler verildi. Yapılan açıklamaya göre turnuvada Türkiye’nin yanı sıra Lübnan, Sırbistan, İran’dan ragbi takımları yarışacak. Türkiye ve yurt dışından 300 Ragbi Lig oyuncusunun katılacağı turnuvada 5 asıl oyuncu ve 5 yedek oyuncudan oluşan takımlar 2 gün boyunca kendi aralarında turnuva usulü maçlar düzenleyecek. 17 erkek ve 8 kadın takımın mücadele edeceği turnuvada, 19 yerli ve 6 yabancı 25 takım yer alacak.

Avrupa Ragbi Lig Federasyonu (RLEF) ve Uluslararası Ragbi Lig Federasyonu (RLİF) tarafından desteklenen, gösterdiği performans sonucunda RLEF VE RLİF tarafından Temsilci Üye statüsü ile birliğe kabul edilen Ragbi Lig Derneği öncülüğünde gerçekleşen turnuvada, kazanan takımlar “4. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Şampiyonu 2019” unvanını kazanacaklar.

“GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Basın toplantısında konuşan ifade eden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Ragbi Türkiye’de gelişmekte olan bir spor ve umarım daha hızlı gelişir. Türkiye’de endüstriyel sporların önüne geçen alternatif haline gelir. Her sporun temelinde strateji ve disiplin vardır. Ragbi, bunların odak noktasının en güçlü olduğu spor. Kadıköy Belediyesi olarak şu an sadece yer sağlayıcısı ve destek olan konumundayız. Önümüzdeki yıllarda bunu geliştirmek istiyoruz. Kadıköy’de bir spor anayasası, bir spor sözleşmesi oluşturmayı hedefliyoruz. İnsanların futbol, basketbol ve voleybolun dışındaki sporlarla ilgilenmelerini sağlamak istiyoruz. Önce ulusal daha sonra uluslararası bir yelken yarışına ev sahipliği de yapmayı amaçlıyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Umarım turnuvaya seneye daha çok ülkeden çok daha fazla sayıda sporcu katılır.” dedi.