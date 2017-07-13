Profesyonel ligler Ağustos’ta başlıyor

Süper Lig heyecanı Ağustos ayında yeniden başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 19 Nisan 2017 tarihli toplantısında aldığı karar ile profesyonel liglerde 2017-2018 sezonunun başlangıç tarihlerini belirlemiş ve daha önce duyurmuştu.

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig 11 Ağustos 2017 tarihinde, Spor Toto 2 ve 3. Lig ise 26-27 Ağustos 2017 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

SÜPER KUPA 6 AĞUSTOS’TA

Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası ise 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak. Turkcell Süper Kupa müsabakasının nerede oynanacağı ve sezon planlamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

TRANSFERLER SÜRÜYOR

Diğer taraftan 17 Haziran 2017’de başlayan 2017-2018 Futbol Sezonu 1. Transfer Tescil Döneminin 8 Eylül’de sona ereceği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2. Transfer Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2018 tarihinde sona erecek.

SÜPER LİG'DE İLHAN CAVCAV SEZONU

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun İlhan Cavcav Sezonu olarak isimlendirilmesini kararlaştırdı.

Gençlerbirliği Kulübü'nün yaklaşık 38 yıl başkanlığını yapan, Kulüpler Birliği'nin ilk başkanı olan ve geçtiğimiz Ocak ayında 81 yaşında vefat eden Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav'ın adı, Süleyman Seba, Hasan Doğan ve Turgay Şeren'in ardından Süper Lig'in bu sezonuna verildi.

FİKSTÜR ÇEKİMİ

2017 - 2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu fikstür çekimi TFF’nin Riva’daki idari merkezinde 11 Temmuz Salı günü saat 16.00’da yapıldı.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu’ndaki fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 13 Temmuz Perşembe günü saat 16.00’da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleşti.

2017 - 2018 Sezonu TFF 2 ve 3. Lig Grupları Kura Çekimi 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü yapıldı.