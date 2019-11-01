Patenciler koşuculara eşlik edecek

Vodafone İstanbul Maratonu 3 Kasım Pazar günü 106 ülkeden 37 bin koşucuya ev sahipliği yapacak, koşuculara patenciler de eşlik edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından “İstanbul Senin, Durma Koş!” sloganı ile düzenlenen etkinlikte koşucuların destekçisi patenciler olacak.

İki ayrı kategoride düzenlenecek patenli koşu maratonda ilk kez denenecek ve test sürüşü niteliğinde gerçekleşecek. 300 kişinin katılacağı patenli koşu; 16 yaş ve üstü katılımcılar için 15K, 18 yaş ve üstü katılımcılar için ise 36K kategorilerinde düzenlenecek. Dünyada koşu yarışlarına entegre olan örneklerine yaygın rastlanan patenli koşu, koşucular için de motivasyon sağlayacak.



Patenli koşu 15K kategorisi güzergâhı Beşiktaş’ta başlayarak sahil boyunca devam edecek, Gülhane Parkı önünde bulunan trafik ışıklarından geriye dönen sporcular Vodafone Park’ın önüne ulaşarak parkuru tamamlayacaklar. 36K kategorisi ise 15K ile aynı yerden start alacak, sahil şeridini takip ederek Galata Köprüsü, Sirkeci, Yenikapı, Ataköy’ü geçecek ve Yeşilköy’deki maratonun dönüş yeri olan Hava Harp Okulu önünde bulunan trafik ışıklarından geriye dönerek Vodafone Park’ın önüne bitiş çizgisine ulaşacaklar.

DÜNYANIN SAYILI MARATONLARINDAN

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Altın Kategoride gösterilen dünyanın sayılı maratonlarından biri olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda bu yıl; 42 km (maraton), 15 km ve Halk Koşusu (8 km) gerçekleştirilecek.

Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayacak; Sultanahmet’te At Meydanı’ndaki Mısır Dikilitaşı’nın önünde sona erecek. 15K parkuru, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde başlayacak, Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde sona erecek. Halk Koşusu ise Altunizade Köprüsü’nün altından başlayarak, Dolmabahçe’de sona erecek. Vodafone İstanbul Maratonu’nun çipli yarışlarına 18 yaşını doldurmuş olanlar katılabilecek.

ANNE KORKMAZ’DAN BAĞIŞ KOŞUSU

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) her yıl olduğu gibi bu sene de maratonda yerini alacak.

Gezi direnişi sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın anısına kurulan vakıf, 200 öğrenciye burs veriyor, sosyal sorumluluk projelerini destekliyor. Anne Emel Korkmaz, 4 yıldır maratonda burs fonu için koşuyor.

Pazar günü düzenlenecek olan halk koşusunda yanyana olma ve vakfın kampanyalarına destek için dayanışma çağrısı yapan anne Emel Korkmaz, şunları kaydetti: “Ali İsmail hayattayken ‘toplum için gençlik’ hareketini başlatmıştı. Aliş’im kısacık yaşamında o kadar çok şey yaptı ki. Küçüktü ama bir sürü çocuğa kitap okuttu, aralarından en iyi özet çıkarana hediyeler aldı. Köy okullarına kitap götürdü. Hep derdi ki, ‘köyde okuyan çocuklar ne kadar eğitim alabiliyorlar ki? Onlara kitap götürmeliyim.’ Engellilere çuvallarca şişe kapağı topladı. Defalarca huzur evine gitti. Aliş’im, kısacık yaşamında bu kadar çok şey yapmışken benim evde oturup sadece onun acısını yaşamam ona haksızlık olurdu. İşte bu yüzden 4 yıldır İstanbul Maratonu’nda Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu için kilometrelerce koşuyorum. Umudu büyütmek, daha çok gence omuz vermek, daha nice öğrenciye burs imkânı sağlamak için bu pazar da İstanbul Maratonu’nda koşacağım.”

Kampanyaya alikev.org/emelanne adresinden bağış yapılabiliyor.