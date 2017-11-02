Özel olimpiyatlarda Türkiye şampiyonu Kadıköy

Kadıköy Hayriye –Kemal Kusun Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Kadıköy Anadolu Lisesi karma voleybol takımı Türkiye birincisi oldu

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Özel Olimpiyatlar Ulusal Oyunları sona erdi. Kadıköy Hayriye –Kemal Kusun Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) öğrencilerinden oluşan karma voleybol takımı Türkiye birincisi oldu.

Her iki okulun öğrencileri KAL spor salonunda bu organizasyon için 10 ay boyunca voleybol antremanları yaptı. Takım Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi’nde Ekim ayında düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Ulusal Oyunları’nda 10 kişilik sporcu ekibiyle (5’i özel 5’i normal sporcu) Türkiye şampiyonu oldu. Pamukkale Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 3 gün süren organizasyona Türkiye’nin 35 ilinden gelen 780 sporcu 250 antrenör ve 300 gönüllü öğrenci katıldı.

Sakıp Sabancı ve Prof. Dr. Hıfzı Özcan tarafından 1982 yılında kurulan Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) bu organizasyonla birlikte 35.yaşını da kutladı.

Kadıköylü öğrencilerin karma voleybol takımı daha önce de Beykoz’da yapılan Özel Olimpiyatlar Türkiye Ulusal Oyunlarında Marmara bölge birincisi olmuştu.