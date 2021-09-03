Olimpiyatlarda salgın devam ediyor

Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 16 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıklarken, son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan iki sporcunun olduğu aktarıldı.
5 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK
24 Ağustos Salı günü başlayan Paralimpik Oyunları'nda korona virüse yakalananların sayısı 257'ye yükseldi. 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 5 Eylül'e kadar sürecek.
Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.