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Olimpiyatlarda salgın devam ediyor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden korona virüse yakalananların sayısının 257'ye yükseldiği bildirildi.

Olimpiyatlarda salgın devam ediyor
Emre Caka

Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 16 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıklarken, son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan iki sporcunun olduğu aktarıldı. 

5 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

24 Ağustos Salı günü başlayan Paralimpik Oyunları'nda korona virüse yakalananların sayısı 257'ye yükseldi. 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 5 Eylül'e kadar sürecek.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Etiketler; #salgın #olimpiyat #tokyo #2020
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