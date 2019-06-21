Haftalık Bağımsız Gazete 21 Haziran 2019
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Meis’ten Kaş’a Kadıköy için yüzdü

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 22’ncisi düzenlenen Uluslararası Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen 15’inci Meis- Kaş Yüzme Yarışları’na Kadıköy Belediyesi personeli Bülent Çakırer de katıldı

Meis’ten Kaş’a Kadıköy için yüzdü
GazeteKadıköy

Kaş Belediyesi ile Yunanistan’ın Meis Adası Belediyesi tarafından düzenlenen Meis- Kaş Yüzme Yarışları’na 10 ülkeden 40’ı kadın, 13’ü yabancı toplam 186 kişi katıldı. Yarışma için yüzücüler sabah erken saatlerde Kaş’tan teknelerle Yunanistan’ın Meis Adası’na geçti. Toplu olarak denize atlayan yüzücüler Meis Adası’ndan Kaş’a kadar 7 kilometre kulaç attı. Büyük bir çekişme içinde geçen yarışta birinciliği 1 saat 32 dakika 26 saniyeyle Nilay Erkal aldı. Kadıköy Belediyesi Organizasyon Büro personeli olan Bülent Çakırer 7 kilometrelik parkuru 2 saat 27 dakikada tamamladı. Çakırer yarışın ardından Kadıköy Belediyesi logosunun yer aldığı bayrağı açarak poz verdi.

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