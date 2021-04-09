Haftalık Bağımsız Gazete 09 Nisan 2021
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Masa Tenisi Günü Kadıköy’de kutlandı

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından ilan edilen “Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü”,  Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkında düzenlenen bir turnuvayla kutlandı.

Masa Tenisi Günü Kadıköy’de kutlandı
Emre Caka

“Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü” kutlamaları kapsamında Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen masa tenisi turnuvası, Kadıköy Özgürlük Parkı’nda yapıldı. 

Toplam 184 masa tenisi meraklısının katıldığı turnuvada rakiplerin heyecanlı çekişmesi eğlenceli görüntülere sahne oldu. Turnuvada birincilere ödüllerini Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı verdi. 

Turnuvaya katılan yarışmacılar, 4 ayrı kategoride mücadele ettiler. Yarışmanın kazananları 10 – 25 yaş kategorisinde Mehmet Onur Can, 26 – 49 yaş Engin Demiryürek, 50 – 65 yaş Atilla Çamlıdağ ve 65 yaş üstü kategorisinde Kadir Baran oldu ve birincilik ödülüne hak kazandı. Yarışmanın kazananlarına kupa ve madalyonun yanı sıra, her grubun birincilerine mini masa, ikincilerine profesyonel masa tenisi raketi ve üçüncülerine ise masa tenisi topu hediye edildi.  

Kategorilere göre kazananlar şu şekilde; 

10 – 25 Yaş: 1. Mehmet Onur Can, 2. Murat Can Yılmaz, 3. Özgür Tuncay

26 – 49 Yaş: 1. Engin Demir Yürek, 2. Özcan Bavas, 3. Ekrem Kara

50 – 65 Yaş: 1. Atilla Çamlıdağ, 2. Kadir Baran, 3. Sadi Özkan

65 Yaş üst:  1. Kadir Baran, 2. Zihni Tunay, 3. Doğan Gizli


 

Etiketler; #kadikoy #tenisi #teniai #t #masa
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