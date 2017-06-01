Marmara Üniversitesi’nden 5’i bir yerde

Marmara Üniversitesi öğrencileri Jimnastik, Hentbol, Futsal ve Squash ve Oryantiring branşlarında başarılar kazandı

2 BRANŞTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Marmara Üniversitesi Squash Takımı Türkiye Şampiyonu oldu. 3-4 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen KoçFest turnuvasında antrenörlüğünü Öğr. Gör. Osman Kalyoncu’nun yaptığı ve Spor Bilimleri öğrencilerinden Damla Sırbudak, Büşra Dokgöz ve Alara Hilal Taşkın'dan oluşan kadın Squas takımı Türkiye Squas Şampiyonu oldu.

Diğer taraftan Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. A. Filiz Çamlıgüney yönetimindeki Spor Bilimleri Fakültesi kız öğrencilerinden Oryantiring takımı, 2-3 Mayıs 2017 tarihinde Konya’da yapılan Türkiye Üniversiteler Arası Oryantiring Yarışması’nda Kadınlarda Takım Şampiyonu oldu. Aynı turnuvada Hukuk Fakültesi öğrencisi Elif Gökçe Avcı da bireysel olarak Türkiye Üniversiteler Arası Oryantiring Şampiyonu oldu.

JİMNASTİKÇİLER İLK 3’TE

Marmara Üniversitesi Jimnastik Takımı Türkiye 3.’sü Oldu. Bu yıl Pamukkale Üniversitesi’nde düzenlenen 14. KoçFest yarışlarında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan ve antrenörlüğünü Doç. Dr. A. Oya Erkut, Zeynep Asiltürk ve Cengiz Sunar’ın yaptığı Jimnastik Takımı Türkiye 3.’sü oldu.

KADIN FUTSAL TAKIMI TÜRKİYE 3.’SÜ

16-20 Mayıs Tarihleri arasında Isparta’da yapılan Kadınlar Süper Lig Türkiye Futsal Şampiyonasında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan Kadın Futsal Takımı Türkiye 3.'sü oldu.

Öğretim Görevlisi Özay Atmaca yönetimindeki kadın futsal takımı; Kocaeli, Balıkesir ve Aksaray Üniversitelerinin bulunduğu grubu birinci bitirmesine rağmen yarı finalde Ege Üniversitesi'ne yenilip Türkiye Şampiyonasını 3.'lükle tamamladı.

HENTBOLCULAR AVRUPA YOLUNDA

Marmara Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı da başarılı sonuçların ardından Avrupa Yolunda. 7-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında Denizli Pamukkale’de oynanan, Üniversiteler Arası Süper Lig’de Dr. Çetin Tiryaki'yi antrenörlüğündeki Spor Bilimleri Fakültesi Erkek Hentbol Takımı final oynayarak; Üniversiteler Arası Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi M. Bedrettin Çakıroğlu ise turnuvanın en iyi kalecisi seçildi.