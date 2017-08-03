Marmara Üniversitesi madalyaları topladı

Marmara Üniversitesi masa tenisi, tenis, karate, bot ve kürek yarışlarında başarılarıyla dikkat çekti

Çek Cumhuriyeti'nin Olomouc kentinde düzenlenen 8. Üniversiteler Arası Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye iki bronz madalya kazandı. Erkeklerde 20, kadınlarda ise 12 takımın katıldığı şampiyonada ülkemizi erkeklerde Marmara Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi temsil etti. Takım maçlarında Marmara Üniversitesi 9. sırada yer aldı.

Ferdi maçlarda ise Marmara Üniversitesi’nden Gençay Menge, Ali Afşin Gül, Selim Güler, Turgut Polat yarıştı. Geçen yılın Üniversiteler Masa Tenisi Avrupa Şampiyonu olan Marmara Üniversitesi sporcusu Gençay Menge, ilk turda Wisniewski’yi 3-2, ikinci turda Bauenbach’ı 3-1, üçüncü turda Niedzwiedzki’yi 3-0, çeyrek finalde ise Piotr Cyrnek’i 3-2 yendikten sonra, yarı finalde Polonyalı Robert Floras’a 3-1 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Çift Erkeklerde Marmara Üniversitesi’nden Gençay Menge-Selim Güler çifti bronz madalya kazandı. Marmara Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Masa Tenisi Takımımızı ve Antrenörleri Öğr. Gör. Dr. Sabahattin Sabrioğlu’nu kutlar; başarılarının devamını dileriz” denildi.

ÜNİLİG ŞAMPİYONU

Marmara Üniversitesi Masa Tenisi Takımı Ünilig'de Türkiye Şampiyonu oldu. İzmir-Çeşme'de yapılan Ünilig Türkiye Masa Tenisi finallerinde üniversite masa tenisi takımı finalde Aydın Üniversitesi’ni yenerek şampiyon oldu.

BOT YARIŞLARINDA 3. OLDU

Marmara Üniversitesi Dragon Bot yarışlarında da üçüncü oldu. İstanbul Üniversitesi tarafından Avcılar Kampüsü Küçük Çekmece Golünde düzenlenen Üniversitelerarası Dragon Bot yarışlarında 14 Üniversite arasından Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi takımı 3. oldu.

TENİSTE BAŞARI

Marmara Üniversitesi Tenis Takımı Türkiye İzmir Kültürpark Tenis Kulübünde düzenlenen Ünilig Final müsabakasında Türkiye üçüncüsü oldu.

4 GÜMÜŞ MADALYA

Konya’da yapılan Üniversiteler Arası Türkiye Karate Şampiyonasında Marmara Üniversitesi karate takımı 4 gümüş madalya kazandı.

KÜREKTE ŞAMPİYON

Marmara Üniversitesi Kürek Takımı, bu yıl 20 üniversitenin katıldığı üniversiteler arası MasterGames2017 oyunlarında ise Türkiye Şampiyonu oldu.