Maratonda bir ilk: Köprü iki kez koşuldu

“42. N Kolay İstanbul Maratonu”, tarihinde ilk kez Avrupa yakasından Asya’ya doğru koşuldu. Pandemi kuralları gözetilerek özel bir parkur düzenlemesiyle gerçekleştirilen tarihi maratonun bir diğer “ilk”i de sporcuların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kez geçmeleri oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen “42. N Kolay İstanbul Maratonu” 8 Kasım Pazar günü koşuldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, maratonun başlangıç alanına, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte geldi. Maratonun startı, önceki yıllardan farklı olarak, pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı’dan verildi. Start sirenlerine İmamoğlu çifti ile birlikte İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Spor A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve yarış sponsoru Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer bastı. İlk olarak sırasıyla paten ve tekerlekli sandalye yarışlarının startı verildi. 42 kilometrelik Elit Erkek ve Kadın yarışmalarının startı öncesinde İzmir’de yaşanan depremde yaşamını yitiren 114 vatandaş için saygı duruşunda bulunuldu.

Tarihi maratonun kazananları ise erkelerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda yine Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei oldu. Erkekler kategorisinde şampiyon olan Sang, kupasını ve ödülünü İmamoğlu çiftinden aldı.

“HASSASİYET GÖZETİLDİ”

Yarış öncesinde konuşan İmamoğlu, İstanbul Maratonu’nun dünya çapında bir organizasyon olduğunu belirtti. Organizasyonda emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Böylesi güzel bir organizasyonda bütün hassasiyet, Kovid’e dönük bütün hassasiyet gözetilmiştir. Tabi gönül isterdi yüz binlerce İstanbulluyla beraber köprüde bu koşunun startını verelim. Ama dünya ve ülkemiz, böylesi önemli bir süreçten geçiyor. Umarım, seneye bütün sorunlarını aşmış İstanbul’umuzda yüz binlerle yine aynı startı veririz.” dedi.

4 BİN KİŞİ KOŞTU

Spor İstanbul, 20 Eylül 2020 de gerçekleştirdiği İstanbul Yarı Maratonu’nun ardından dünyada pandemi ortamında etkinlik kriterleri belirlemede öncü bir rol oynadı. Aynı kriterlerle gerçekleştirilen N Kolay 42. İstanbul Maratonu, pandemi döneminde düzenlenen altın kategorideki maraton olması sebebiyle de; koşu dünyasının örnek gösterilen yarışı oldu. Bu kapsamda; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan “Covit-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi” kriterleri gereği kategorilerde ve kişi sayılarında sınırlamaya gidildi. İstanbul’un marka değerini yükselten ve uluslararası düzeyde tanıtımında önemli rol oynayan ‘N Kolay 42. İstanbul Maratonu’ pandemiye dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıktı. Yarış TRT Spor 2 ve İBB Tv kanallarından canlı olarak verildi.

Bu yılın bir ilki de; 42. yılında pandemi tedbirleri kapsamında yalnızca 42K kategorisinde düzenlenen maratonda yer alamayan sporseverler için Türkiye’nin en kapsamlı sanal koşusunun ‘Tek başına bizimle koş’ sloganıyla hayata geçirilmesiydi.

KADEMELİ OLARAK START VERİLDİ

Başlangıç noktasında 3’er metre aralıklarla 4’er kişi, 5 saniye arayla kademeli olarak start aldı. Bekleme alanında yapılan düzenlemelerle sosyal mesafe kurallarına uyularak sporcuların, güvenli bir ortamda yarışı tamamlamaları sağlandı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen maratonda atletler için 20, 200 ve 1000. metrelerde maskelerini çıkarmaları için müsaade edildi. Yarışta her yıl olduğu gibi Tekerlekli Sandalye kategorisi de yer aldı. Geçtiğimiz yıl ilk kez koşuya dahil olan Patenciler de bu yıl yine renkli görüntüler yarattı.

KÖPRÜDEN İKİ KEZ GEÇİLDİ

N Kolay 42. İstanbul Maratonu, bu yıl farklı bir parkurla koşuldu. Yenikapı'da başlayan yarış, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salıpazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyretti. Anadolu yakası istikametine koşan sporcular Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya Kıtası’na geçtiler. Köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerleyerek, Altunizade köprüsünden 'U' dönüşü yapan koşucular, ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi’ne kadar gelen parkurda buradan sonra hiç bir eğime uğramadan, Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahından Unkapanı istikametine dönerek, Cibali, Fener, Balat’a kadar takip ederek dönüş yaptılar. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulan yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son buldu. N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçme şansını yakaladılar.

İLK SANAL KOŞU

N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda, bu yıl başka bir heyecan daha yaşandı. Covid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlikte Sanal Koşu uygulaması da yer aldı. Sanal koşu, 7-8 Kasım tarihlerinde “Tek başına bizimle koş!” sloganıyla 5K, 10K ve 15K kategorilerinde Adidas’ın desteklediği Sweaters uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli noktalarından 10 bini bulan sporseverin katılımı eşliğinde, Türkiye’nin en kapsamlı sanal koşusu düzenlendi. Sanal koşuya kayıt yaptıran tüm koşuculara madalya ve tişörtleri koşu öncesinde ulaştırılmıştı. İstanbul Maratonu’nun renklerinden biri olan sanal koşu sayesinde ‘N Kolay İstanbul Maratonu’nun tanıtımı farklı ülke ve şehirlerde de yapılmış oldu.

YARDIMSEVERLİKTE REKORA KOŞTULAR

N Kolay İstanbul Maratonu, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük yardımseverlik koşusu olma özelliği taşıyor. 40’ı aşkın sivil toplum kuruluşu farklı sosyal sorumluluk projeleri için yardım kampanyaları kapsamında İstanbul Maratonu’nda koşuyor. N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda yardımseverlikte rekor kırılması bekleniyor. Sivil toplum kuruluşlarının bağış toplayabilmeleri için en etkili ve kolektif faaliyetlerden biri haline gelen maratonda, geçtiğimiz yıl toplam bağış tutarı 17 milyon Türk lirasını aşmıştı. Geçtiğimiz yıl 3 Kasım’da 41.si düzenlenen İstanbul Maratonu’nda parkur rekorunun yanı sıra bağış rekoru da kırılmış, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 17.370.773 TL miktarında bağış toplanmıştı. 23 Kasım’a kadar devam edecek yardımseverlik hareketi ile şimdiden yaklaşık 8 milyon TL bağış toplanmış durumda. Her geçen yıl artan bağış miktarlarının bu yıl da 10 milyon TL’yi aşması hedefleniyor.