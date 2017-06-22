Lakros sporunu duydunuz mu

İstanbul Sultanları Spor Kulübü Derneği, geçmişi yüzlerce yıl öncesine uzanan Lakros sporunu Kadıköy’de yaşatıyor

Lacrosse (Lakros), pek çok spor branşından yalnızca biri. Kuzey Amerika’da gelişmeye başlayan bir spor dalı. Türkiye’de ise son birkaç yıldır tanınan bir spor. Her oyuncunun ufak ve sert plastikten yapılmış topu taşıyabilecekleri ve ucunda bir ağ olan crosse adı verilen sopalarla oynadığı, amacı topu karşı takımın kalesine sokmak olan bir takım sporu. Erkekler açık sahada 10 oyuncu, kapalı sahada altı oyuncudan oluşan takımlarla oynarken, kadınlar 12 kişiden oluşan takımlarla oynuyor.

AVRUPA LAKROS ŞAMPİYONASI

2009 yılında eşi Türk olan Patrick Dougherty’nin Türkiye’ye gelmesiyle, lakros sporu Türkiye’de oynanmaya başlandı. Oyuncu ve ekipman bulmak konusunda zorluk çeken Patrick Dougherty 2012 yılında Türkiye Lakros Derneği’ni kurdu. Türkiye’de Lakros sporunun gelişmesi için büyük kuruluşlardan ekipman desteği sağladı ve bu ekipmanları bedelsiz ülkemizin sporcularına kazandırdı.

2012 yılından bu yana Avrupa ve Amerika’da çeşitli lakros organizasyonlarında boy gösteren Türkiye Lakros Derneği, 2017 Avrupa Lakros Şampiyonası’nda ülkemizi Finlandiya’nın Turku şehrinde temsil edecek.

KADIKÖY’DE LAKROS

Yaklaşık 1 buçuk yıldır İstanbul Sultanları Spor Kulübü Derneği’nin sporcuları, lakros antrenmanlarını Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Tesislerinde gerçekleştiriyor. Lakros sporu hakkında bilgi sahibi olmak için İstanbul Sultanları Spor Kulübü Derneği’nin Kalamış’taki antrenmanları önemli bir fırsat. Sporcular, “Antrenmanlarımıza katılmak veya izlemek isteyen herkesi Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Tesislerine bekleriz. Antrenman tarihlerini facebook sayfamız olan Istanbul Sultans Lacrosse Club’tan güncel olarak takip edebilirsiniz" diyorlar.

ÜLKE ÜLKE DOLAŞTI

Lakros sporunu bir televizyon filminde gördükten sonra İstanbul Sultanları ile antrenmanlara 2014 yılında başladığını söyleyen Ömer Faruk Yetiştirici(21), “Lakros sporu sayesinde Amerika, Çek Cumhuriyeti, İsrail ve Fransa’ya gidip buralarda Türkiye Lakros Derneği ve yabancı kulüpler için ter döktüm. Lakros sporuna başlamadan önce buralara kadar geleceğimi tahmin bile edemezdim. 7’den 70’e herkesin bu sporu en azından bir kere denemesini bütün içtenliğimle tavsiye ederim. İlgilenenleri Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Tesislerinde görmekten büyük şeref duyarız” dedi.

Taha Aksu(15) ise Lakros sporuna 4 ay önce başladığını belirterek, “Çok eğlenceli olmasına rağmen öğrenmesi emek gerektiren bir spor. Gelecekte ben de birlikte antrenman yaptığım sporcu büyüklerim gibi Türkiye Lakros Derneği’ni yurt dışında temsil etmek istiyorum” diye konuştu.

LAKROSLA TANIŞMA

Tarihi kökeni Amerika yerlilerine dayanan lakros sporu 12. yüzyıldan beri oynanan bir spor. Başlarda Kızılderililerin kabileler arası anlaşmazlıkları savaşmadan çözmek için kullandıkları bu yöntem zamanla bir spor müsabakasına dönüşür. Hatta 1904 ve 1908 olimpiyatlarında lakros sporu da yer alır. Lakros sporunun daha sonraları sert bir spor olduğu öne sürülerek olimpiyatlardan çıkarıldığı da belirtiliyor.