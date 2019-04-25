Koşuyolu’nda tenis vakti!

Koşuyolu Spor Merkezi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Koşuyolu Tenis Turnuvası devam ediyor

Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü, Yaz Spor Okulları’nın sona ermesinin hemen ardından Kış Spor Okulları için kolları sıvamış ve vakit kaybetmeden programı uygulamaya başlamıştı. Bu süre zarfında aynı zamanda “Kadıköy Belediyesi Olimpiyatları” adı altında belediye personelinin birçok branşta birbiriyle yarıştığı bir organizasyon düzenleyen belediye, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Koşuyolu Tenis Turnuvası’nı gerçekleştirmeye devam ediyor. Koşuyolu Spor Merkezi eğitmenlerinden Volkan Budasakal’ın öncülüğünde gerçekleşen ve bir aydır devam eden turnuva, ödül töreninin ardından son bulacak.

“UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Turnuvayla ilgili olarak konuşan Volkan Budasakal, “Bu turnuvayı üç yıldan beri Kadıköy Belediyesi Spor Müdürülüğü’nün desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Mahalleliyle bir bütün olduk. Parklarımızda, salonlarımızda, kortlarımızda bu tarz etkinlikleri çoğaltmaya çalışıyoruz. Bu çalışma neticesinde Kadıköy’ün birçok parkında hem sabah sporları, hem spor okulları, hem de bunun gibi yarışmaları yaygınlaştırdık. Katılım oranı da mahallelinin kendi mahallesinde spor yapma bilincini yansıtıyor. Bu anlamda Kadıköy’ü Türkiye’de bir numara yapmak istiyoruz. Burada hem spor müdürlüğümüz hem gönüllerimiz hem mahalleli hem de biz antrenörler elimizden geldiğince uyum içinde çalışıyoruz. Her yaş gurubundan öğrencimiz var ama Kadıköy yaşlı nüfusun yoğun olduğu bir yer. İnsanlar burada ikinci baharını yaşıyor. Bizler onların yaşama dört elle sarılmalarını ve bu yönde onların daha sağlıklı olması için mahallelerinde bu hizmeti alması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.” dedi.