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Koşuyolu Hastanesi şampiyon

Koşuyolu Hastanesi şampiyon
GazeteKadıköy

Öz Büro İş Sendikası tarafından düzenlenen İstanbul Anadolu Yakası Hastaneler Arası Futbol Turnuvası’nda Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastaneleri arasında final karşılaşması gerçekleşti.16 takım arasında yapılan turnuvanın 6 Ocak tarihindeki final karşılaşması İdealtepe Aydınoğlu Hali Saha Tesisleri’nde oynandı. Sportmen bir ruhla centilmence oynanan final mücadelesine ilgi büyüktü. Karşılaşmaya seyirci üstünlüğü ile damga vuran Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi sergilediği performansla rakibini 4-2 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen kupa töreninde konuşma yapan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali’nin sözü sık sık tezahüratlarla kesildi. Konuşması kapsamında “Biz Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kardeş hastaneyiz. Bu nedenle onların başarısı bizlerin de başarısıdır, bizim başarımız onların başarısıdır.” sözlerini ifade ederek Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi takımının ikincilik madalyasını takdim etti.

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