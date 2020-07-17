“Korona sonrası boks dünyada geriledi”

En çok ilgi çeken spor branşları arasında yer alan boksta kurallar değişiyor. Korona virüsü sonrası bokstaki değişimi anlatan Kadıköy Boks Spor Kulübü’nün kurucusu Serdar Avcı, “Şu anda boks dünyada gerilemiş durumda” diyor

HABER: Simge KANSU/ Görkem DURUSOY

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü spor branşlarını da etkiledi. Futbol ve basketbol gibi ana branşlarla beraber boks gibi ilgi çeken diğer sporlar da ayakta kalmaya çalışıyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte boks müsabakaları yeniden başlıyor. Alınan önlemler arasında maç öncesi ve sonrası sporculara, hakemlere, antrenörlere korona testi yaptırma zorunluluğu yer alıyor. Ayrıca dinlenme sırasında sporcuların ring kenarında kovaya tükürmeleri de yasaklandı. Peki boks antrenmanları hangi şartlarda yapılıyor? Salgın sürecinde boksörler neler yaşıyor? Tüm merak edilenleri Türkiye’nin profesyonel boks kulüpleri arasında yer alan Kadıköy Boks Spor Kulübü’nün kurucusu Serdar Avcı ile konuştuk. Uzun yıllar yurtdışında dövüşerek Türkiye’yi temsil eden Avcı, şimdilerde yetiştirdiği profesyonel boksörlerle Kadıköy’ün adını uluslararası arenada duyurmaya hazırlanıyor.

“KALİTELİ EKİPLE GERİ DÖNÜYORUZ”

Salgın sürecinde alınan önlemler hakkında konuşan Antrenör Serdar Avcı, “Salgın sürecinde kurallara uymak amacıyla kapalıydık. Bu nedenle antrenmanlarımızı evden gerçekleştirmek zorunda kaldık. Çünkü boks çabuk kondisyon kaybedebileceğiniz bir spordur. Uzun bir aradan sonra kaliteli bir ekiple tekrar geri dönüyoruz. Önlem olarak temassız programlar geliştirdik. Örneğin dövüşmeden, sadece kum torbası üzerinde yumruk çalışmaları ve sosyal mesafeli kondisyon antrenmanları gerçekleştiriyoruz. Belirli periyotlarda salonun ilaçlanmasına özen gösteriyoruz. Özellikle öğrenci kapasitemizi günlük 30 kişiden 5-6 kişiye düşürdük. Girişlerde öğrencilerimize galoş dağıtıyoruz ve ateşlerini ölçüyoruz. Kondisyon isteyen sporlarda maskeli çalışmak akciğerler için zararlıdır. Mühim olan kapalı alan içerisinde az kişi barındırmaktır.” şeklinde konuştu. Avcı şöyle devam etti: “Salgın sürecinde birçok şeyde zorlandık. Bazı sponsorlar öğrencilerin üzerinden elini çekti ve kira ödemelerinde gecikmeler yaşadık. Mal sahipleri bizi sıkıştırmaya başladı. Fakat şu anda yavaş yavaş düzeliyor.” dedi.

“BOKS DÜNYADA GERİLEDİ”

Sporcular için alınan önlemlerden bahseden ve boksun gelecekte yaşayacağı süreci değerlendiren Serdar Avcı, “Her sporcu yurt dışı maçlarından önce ve sonra korona testine girecek. Henüz böyle bir uygulama başlamadı ama planlaması hazır. Salgın sadece boksu değil tüm spor dallarını etkiledi. Bu zorlu sürecin bir sene daha süreceğini düşünüyorum. Şu anda boks dünyada gerilemiş durumda.” şeklinde konuştu.

MÜSABAKALAR BAŞLIYOR

Uluslararası arenada gerçekleşecek organizasyonlar hakkında bilgi veren Avcı, “15 Temmuz tarihinde Ukrayna’da Klicko boks turnuvası düzenleniyor. 10 bin kişilik statta ilk defa Türk olarak ben dövüşeceğim. 25 Temmuz’da Arnavutluk Tiran boks turnuvasında Tarık Sözer, Serenay Çetin, Arda Tamer Avcı gibi önemli sporcularımız maça çıkıyor. Ayrıca 19 Eylül’de bir yatın içinde düzenleyeceğimiz boks gecesi TV 8,5 ekranlarında yayınlanacak. Önemli isimlerin katılacağı bu gecede Kübalı boksör Hector Hernandes de yer alıyor. Kendisi olimpiyat şampiyonudur ve Türkiye’ye ilk defa geliyor.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Organizasyonlarda bağlantıları biz kuruyoruz, çünkü ülkemizde profesyonel anlamda bu tarz turnuvalar çok düzenlenmiyor. Ben boks camiasında tanıştığım kişiler sayesinde bu organizasyonlara öncülük yapıyorum. Turnuvaların düzenlemesinde sponsorlarımızın da payı büyük. En büyük hedefimiz Türkiye’yi ve Kadıköy’ü dünya arenalarında tanıtmak.”