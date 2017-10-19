Haftalık Bağımsız Gazete 20 Ekim 2017
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Kalbini sev, pedal çevir!

Bisikletliler Derneği, Dünya Kalp Günü vesilesiyle 15 Ekim’de Kadıköy’de Bisiklet Turu düzenledi

Kalbini sev, pedal çevir!
Orhan Müftüoğlu

Kadıköy Belediyesi, Türk Kalp Vakfı ve Kalp ve Beyin Sağlığı Koruma Derneği’nin desteğiyle Bisikletliler Derneği’nin düzenlediği Bisiklet Turu, Kalamış’tan Bostancı’ya kadar Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Gazete Kadıköy’e bilgi veren Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim’de düzenlemeyi planladıkları bisiklet turunu 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirdiklerini belirterek “Bu etkinliği düzenlememizdeki en önemli nedenlerden biri bisikletli ulaşım farkındalığını arttırmak kadar kalp sağlığına dikkat çekmek. Dünya Kalp Günü’nde pedal çevirerek kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz diyoruz” şeklinde konuştu.

Kalbin tedavisinde en önemli etkenin hareketli bir yaşam olduğunu vurgulayan Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven ise kalp hastalığının en çok ölüme sebep olan hastalık olduğunu, fakat doktor tavsiyesine uyulursa kontrol edilebilir ve ölümlerin önlenebildiğini belirtti. Kenan Güven, bu hastalığı önlemek için bilgiler verdiklerini, taramalar yaptıklarını, toplantılar düzenlediklerini, bu faaliyetlerine de Kadıköy Belediyesi’nin destek verdiğini anlattı.

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk, bu etkinliğin Kadıköy Belediyesi ile Türk Kalp Vakfı işbirliğinin önemli ayaklarından biri olduğunu belirterek önümüzdeki günlerde bu işbirliğinin kamu sağlığı alanındaki etkinliklerle ilerleyeceğini söyledi. 

Etiketler; #bisiklet turu #cadde #pedal #dünya kalp günü #bisiklet
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