KAL başarıya doymuyor

Akademik başarısının yanı sıra yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken Kadıköy Anadolu Lisesi, sporda da İstanbul’un en iddialı okullarından…

Alper Kaan YURDAKUL

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1955 yılında yabancı dilde eğitim veren ve gerek fiziki gerek akademik ve sosyal açıdan Türkiye’nin en seçkin liseleri olması amacıyla kurulan 6 Maarif Koleji’nden biri olan Kadıköy Anadolu Lisesi, akademik başarısının yanında sporda da İstanbul’un en çok madalya toplayan okulları arasında.

Spora oldukça değer veren okulun geleneksel olarak düzenlediği spor festivali geçtiğimiz ay gerçekleşirken, KAL son aylarda birçok sportif başarıya imza attı.

SPORFEST GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’da liseler arasında birçok branşta sporcunun yarıştığı ve Kadıköy Anadolu Lisesi’nin düzenlediği spor organizasyonu “KAL SPORTFEST” bu sene de coşkuyla gerçekleşti. 15-18 Nisan arasında gerçekleşen etkinlikte farlı liselerden birçok öğrenci ve sporcu katıldı. Bu sene gerçekleşen etkinlikte voleybol, basketbol ve futbol gibi branşlar haricinde langırt ve “Playstation” aracılığıyla oynanan dijital sporlar da unutulmadı.

SATRANÇTA İSTANBUL BİRİNCİSİ

Tarihi boyunca birçok başarıya imza atmış köklü bir “Satranç Kulübü” geleneği bulunan okuldan bir birinci de bu sene çıktı. 5 Mayıs Pazar günü düzenlenen, 33 farklı okulun ve 80 kişinin katıldığı İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Ayhan Suskun 3. Satranç Turnuvası’nda KAL öğrencisi Ayhan Koçaçoğlu turnuvayı 1. sırada bitirerek altın madalyanın sahibi olmaya hak kazandı.

Ayrıca okul, Türk Satranç Federasyonunun destekleri ile Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın İstanbul genelinde Mart ayında düzenlemiş olduğu satranç turnuvasında da 2.olmuştu.

BİR BİRİNCİLİK DE OKÇULUKTAN

Okçuluk Benim Sporum” projesi kapsamında Okçular Vakfı tarafından 15-16 Nisan tarihlerinde 120 okulun katılımıyla gerçekleşen turnuvada Kadıköy Anadolu Lisesi gençler kategorisinde 48 okul arasında şampiyon olmaya hak kazandı. Beden Eğitimi Öğretmeni Büşra Saygın’ın öncülüğünde turnuvaya hazırlanan KAL öğrencileri Emir Küçükuğurluoğlu, Ayşe Sare Onur, Fatih Berke İnan en yüksek puanı toplayarak okullarına bir kupa daha kazandırdı.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı kan bağış etkinliğiyle gündeme gelen Kadıköy Anadolu Lisesi’nde faaliyet gösteren Okçuluk Kulübü yarışmalar dışında birçok sosyal projede de yer alıyor. Cavit Yıldız’ın başkanı olduğu, Klasis Golf Kulübü tarafından Nisan ayında düzenlenen “Can Dostları” turnuvasına katılan ekip, sokak hayvanları için yarıştı.

Özyeğin Üniversitesi’nin düzenlediği ÖZÜ CUP Masa Tenisi branşı maçlarında Kadıköy Anadolu Lisesi Kız Takımı, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesini 3-1, Pertevniyal Lisesini 3-0 yenerek şampiyon oldu. Erkek takımı ise Kabataş Erkek Lisesini 3-1 yenerek finale çıkıp, finalde ENKA okullarına 3-1 yenilerek turnuva 2. si oldu

İLK GOLF ŞAMPİYONU

İstanbul’da ilk Liselerarası Golf Turnuvası Ataşehir Golf Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuva için aylar öncesinden hazırlanmaya başlayan öğrenciler Ataşehir’den Kadıköy’e şampiyon olarak döndü.