Kadınlar şiddete karşı sahadaydı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadın futbol takımları, Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Tesislerinde buluştu

Simge KANSU

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Kadın Futbol Takımı’nın girişimi ve Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle, 23 Kasım Cumartesi günü Kalamış Spor Tesisleri’nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü turnuvası yapıldı. Turnuvada dört kadın futbol takımı karşılaştı: Dostluk Veteran, Karşı Lig, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Kadın Futbol Takımı ve Kadıköy Belediyesi Kadın Futbol Takımı Cadıköy.

“Kadın Cinayetleri Politiktir” pankartıyla sahaya çıkan Cadıköy, Türkiye’nin ilk kadın futbol takımlarından Dostluk Veteran takımıyla karşı karşıya geldi. Dostluk Veteran takımı oyuncularından Berrin Göçmen, “Biz kadın futboluna çok emek verdik. Şu an da kadın futbol takımlarının çoğalması bizi çok onurlandırıyor.” ifadelerini kullandı. Cadıköy Kaptanı Nazan Çam ise, turnuvada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

FUTBOL ERKEK SPORU DEĞİL

Turnuvayı düzenleyen ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Kadın Futbol Takımı’nın kurucusu olan İlkim Ecem Emre, bu sporda kadınların da varlık gösterebileceğini vurgulamak istediklerini belirtti. Toplumsal cinsiyet normlarının kırılması gerektiğinin altını çizen Emre, erkek sporu olarak görülen futbolun kadınlar tarafından da oynanabileceğini söyledi.

Bütün takımların birbiriyle karşılaştığı, mücadelenin çok kazananın dayanışma olduğu turnuva sonunda bütün takımlar birbirlerine madalya takarak fotoğraf çektirdi.