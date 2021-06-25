“Kadınlar Koşusu” 3 Temmuz’da Kadıköy’de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “İstanbul’u Koşuyorum” organizasyonu 3 Temmuz’da Kadıköy’de yapılacak “Kadınlar Koşusu” ile başlıyor.

Düzenlenecek olan “İstanbul’u Koşuyorum” serisi, kadınları daha görünür kılmak ve kentle iç içe geçen tarihlerini vurgulamak amacıyla 3 Temmuz’da Kadıköy İskelesi’nde “Kadınlar Koşusu” ile başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un, Türkiye’deki yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek, koşmaya yeni başlayanları da kısa mesafeli yarışlarla teşvik edebilmek amacıyla düzenlediği “İstanbul’u Koşuyorum” etkinliği, Allianz Türkiye’nin desteğiyle bu yıl da yepyeni etapları, koşucularla bir araya getiriyor.

“Sağlıklı Bireyler”e direkt katkı sağlayan bu etkinlikle, sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek amaçlanıyor.

Organizasyon kapsamında 1-2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek “Sanal Koşu”ya ise kayıtlı koşucular “Sweaters” uygulaması üzerinden telefonları ile diledikleri yerden koşarak katılabilecekler.