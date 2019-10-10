Kadınlar Kalamış’ta sahada!

Türkiye’nin ilk ve tek özel Kadın Futbol Platformu olan Kızlar Sahada’nın gerçekleştirdiği 4. Kızlar Sahada Gençlik Kupası Kalamış’ta başladı

Kızlar Sahada 2013 yılından bu yana kız çocuklarına ve her yaştan kadına “yapamazsın” diye kodlanan toplumsal cinsiyet rollerini futbol aracılığıyla kırıyor. Amaç kadınları takım ruhu ile güçlendirmek ve futbolla tanıştırmak.

Türkiye’nin ilk ve tek özel Kadın Futbol Platformu olan Kızlar Sahada; Gençlik Kupası, İstanbul Kupası, Kızlar Sahada Akademi ve Kızlar Sahada Lig olmak üzere her yıl farklı kategorilerde turnuvalar ve eğitimler düzenliyor. Platform, 6 senede 6 bin 500’ü aşkın kadını sahaya çıkarırken 60’ın üzerinde firma ve 100’ün üzerinde karma takımı futbolla tanıştırdı. Seyirci bilet gelirleriyle sağlanan bağışlar ise AÇEV ve farklı STK’lara aktarıldı.

Bu yıl liselerdeki kız öğrencilerin sahaya çıkması ve futbol aracılığıyla güçlenmesi için 4. Kızlar Sahada Gençlik Kupası’nı Kalamış Parkı’nda düzenleyen platformun grup maçları 5-6 Ekim tarihlerinde Kalamış’ta oynanan maçlarla başladı.

FİNAL MAÇLARI 12-13 EKİM’DE

Her yaştan kadını takım ruhu ile güçlendirmek için lisede okuyan kız öğrencilerin katıldığı iki hafta sonu sürecek Kızlar Sahada Gençlik Kupası’nın grup maçları 5 - 6 Ekim günleri oynanırken finaller de 12 - 13 Ekim 2019 tarihlerinde Kalamış Parkı’nda gerçekleşecek. Maçların 40 dakika sürdüğü turnuvada toplam 32 maç oynanacak.