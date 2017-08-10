Kadın yelkenciler Kadıköy sahillerindeydi

Kadınlardan oluşan yelken takımları Kadıköy’de Caddebostan-Adalar parkurunda yarıştı

Türkiye Yelken Federasyonu ve Marmara Yelken Kulübü’nün birlikteliğiyle Türkiye’de ilk kez 2016 yılında düzenlenen “Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası”nın ikincisi geçen hafta Caddebostan - Adalar parkurunda gerçekleştirildi.

Yarışmanın, kadınların yelken sporuna olan ilgisini desteklemeyi ve geliştirmeyi, yeni sporcular yetiştirmeyi ve yelkene olan ilgiyi arttırmayı amaçladığı belirtildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Deniz Kızı Ulusal Yelken Kupası Yarışlarında Eker Grubu’nun kadın ekibi kıyasıya bir yarışın ardından birinci oldu. Eker ekibi, Miami’de 4 günlük tatil hakkı kazandı.

CADDEBOSTAN-ADALAR PARKURU

Kadın yelkencilerin yarıştığı Deniz Kızı Ulusal Yelken Kupası yarışlarına, Eker, Arçelik, Borusan Otomotiv, Fiba Faktoring, Ford Otosan, Ravago, Sahibinden.Com, Türk Telekom ve AÇEV gibi kuruluşlardan kadın yelken takımları katıldı. Üç gün süren ve çekişmeli geçen yarışlarda, şamandıra ve coğrafi olmak üzere toplam 5 yarışın 4’ünde birinci olan Eker Kadın Yelken takımı, seriyi rakiplerine fark atarak birinci tamamladı.

Eker’in Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Nevra Eker’in kaptanlığında, Marka Müdürü Özge Kiraz, Ticari Pazarlama Müdürü Seçil Çetin, Ar&Ge Müdürü Gülşen Öztürk, Kalite Müdürü Serap Kösemehmet, İnsan Kaynakları Yöneticisi Elif Alkaya, Avukat İpek Tuna ve Öğretmen Didem Gökay’dan oluşan Eker Kadın yelken takımı, işlerindeki başarıyı spora da yansıttıklarını gösterdi.

2. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası sıralaması şöyle oluştu:

1. Eker, 2. Arçelik, 3. Borusan Otomotiv, 4. Türk Telekom, 5. Ford Otosan, 6. Sahibinden.com, 7. Fiba Faktoring, 8. Ravago.