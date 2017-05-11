Kadıköylüler sporda buluştu

Yemyeşil ağaçlarla dolu parklarda toplu halde yapılan sabah sporlarına Kadıköylülerin ilgisi yoğundu

Kadıköy Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı “Turp Gibi Kadıköy” temalı sabah sporu etkinlikleri yaz mevsimiyle birlikte bu yıl da düzenlenmeye başladı. Sahrayıc edit Mahallesi’ndeki Hakimiyeti Milliye Parkı’nda 6 Mayıs Cumartesi günü 08.00-09.00 saatleri arasında gerçekleştirilen sabah sporuna semt sakinleri büyük ilgi gösterdi. Hareketli müzikler eşliğinde yapılan spor hareketleriyle güne başlayan Kadıköylüler stresten uzaklaşıp, mutlu şekilde güne başladıklarını ifade etti.

SPORLA GÜNE BAŞLAMAK

Ağaçlar ve kuş sesleri arasında parkın serin atmosferinde betonlaşan kent yaşamından uzaklaşıp sabahları sporla güne başlamanın keyfinin bambaşka olduğunu belirten Tülin Atalay, Ataşehir’deki evinden her sabah 6.00’da çıkıp Kadıköy Belediyesi’nin Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ndaki sabah sporlarına katıldığını söyledi. “Spor için Kadıköy’e geliyorum. Daha önceden Kadıköy’de yaşıyordum. Burada arkadaşlarım var. Spor yapıyoruz, gerçekten oradaki enerji bütün günümüzü çok güzel geçirmemizi sağlıyor. Spor demek güne güzel başlamak demek. Kendimi çok iyi hissediyorum. Son derece mutluyum sağlıklıyım” diyen Atalay, emekli olduğunu, sporun yaşamında önemli yer tuttuğunu, Erenköy Kız Lisesi yıllarında atletizmde 100 metrede İstanbul birinciliği bulunduğunu anlattı. Atalay, Turp Gibi Kadıköy temalı sabah sporu etkinliğinin ise son derece ke yifli geçtiğini belirtti.

7’DEN 70’E HERKES SPORDA

Bülent Pekşen de sabah sporuna torunu 4 yaşındaki Efe’yle geldiğini belirterek, aynı zamanda bisiklet sporuyla ilgilendiğini, genç ve sağlıklı görünümünü de spora borçlu olduğunu söyledi. İki çocuk ve dört torun sahibi olduğunu söyleyen 67 yaşındaki Pekşen, her sabah 7’de kalkıp spor yaptığını anlattı.

Dört yaşında olduğunu söyleyen Efe de uyandıktan sonra kahvaltısını yapıp dedesiyle parka spor yapmaya geldiğini, mutlu olduğunu söyledi.

Elvan-Volkan Budaksal çifti de kızları 14 aylık Zeynep’i de sabah sporlarına getirdi. Küçük Zeynep annesiyle spor yaparken, anne Elvan Budaksal, kızı Zeynep’in sporu çok sevdiğini ve mutlu olduğunu söyl edi.

Yaklaşık 5 yıl önce parkta spor yapmaya başladığını anlatan ve 77 yaşında olduğunu söyleyen Doğan Taşkın, spor sayesinde yeni arkadaşlıklar kurduklarını anlatarak, ilk defa duyduğunu söylediği Turp Gibi Kadıköy temalı spor etkinliğiyle Kadıköylerin toplu halde spor yapmasını beğendiğini ifade etti.

68 yaşında olduğunu, günün çok güzel başladığını söyleyen Ahmet Haytaç da “Harika, kıpır kıpır müzikler var. İçindeki o sıkıntıyı atıyorsun. Bir rahatlama oluyor. Vücudundaki ödemleri atıyorsun. Aynen turp gibi oluyorsun. Spor sayesinde yaşımı hissetmiyorum. 68 yaşındayım yaşımı göstermediğimi söylüyorlar. Belediyenin spor faaliyetleri harika” dedi.

Yoğurtçu Parkı’nda Kadıköy Belediyesi tesislerinde tenis oynadığını, ilk defa Turp Gibi Kadıköy etkinliğine katıldığını belirten Aysun Ulus, “Şu an çok mutluyum hava güzel, hayat güzel. Herkes spor yapmal ı” derken, 25 yıldır spor yaptığını, Kadıköy Belediyesi’nin sabah sporlarından memnun kaldığını anlatan Şerife Aydın da “Kendimi şahane hissediyorum. 61 yaşındayım. Yıllardan beri spor yapıyorum. Kriton Curi parkındaki sabah sporlarının üç gün olmasını istiyoruz” dedi.

Kadıköy Belediyesi’nin spora önem verdiğini, bunu takdir ettiğini söyleyen Necdet İşeri de 65 yaşında olduğunu, genç görünümünü spora borçlu olduğunu anlattı. Bilişim sektöründe çalışmaya devam ettiğini anlatan Necdet İşeri, kendini çok iyi hissettiğini belirtti.

75 yaşında olduğunu ve belediyenin sabah sporlarına katıldığını söyleyen Nursel Oğuz da “İyi ki geldim. Bugün bütün enerjimizle buradayız” dedi.

Hayatının yüzde 80’inin spor olduğunu söyleyen 67 yaşındaki Ergün Ayık, “Her sabah 6.30’da Özgürlük Parkında spor yapıyorum. 20 yıldır spor yapıyorum, mutlu oluyorum. İlk defa katıldığım bu etkinlik de çok güzel, devam etmeli. Yaşlılar hastane köşelerinde dolaşmasınlar buralara gelsinler” şeklinde konuştu.

“Sporsuz hayat olmaz. Spora devam etmek lazım” diyen Ertuğrul Özbağ da 1 saat spor yaptığını, çok keyif aldığını belirtti.