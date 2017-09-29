Kadıköylüler sabah sporunda

Kadıköylüler sağlıklı yaşam için Kadıköy Belediyesi’nin yıllardır ücretsiz olarak düzenlediği sabah sporlarıyla güne başlıyor

Kadıköy’de sabah sporları yıllardır ilçe sakinlerinin büyük ilgisi sayesinde adeta yaşam biçimi haline geldi. İlçe sakinlerinin spor yaparak güne başlaması ve sağlıklı yaşam için Kadıköy Belediyesi’nin uzman spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz olarak düzenlediği sabah sporlarına Kadıköy dışındaki ilçelerden katılanlar bile var.

Yaz-kış sabah sporlarıyla güne başlayanların ise mutluluğuna diyecek yok. Sabah sporlarıyla hem sağlık hem de aktif bir sosyal yaşam imkanı bulduğunu ifade eden katılımcılar, böyle bir imkanı sunduğu için Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyorlar.

PARKLARDA SPOR KEYFİ

Sabahın erken saatlerinde parklarda yemyeşil ortamda temiz bir havada spor yapmanın büyük mutluluk olduğunu belirten Kadıköylüler uzman spor eğitmenleri eşliğinde fitness, aerobik ve egzersiz programlarıyla güne zinde sağlıklı ve mutlu başlıyorlar. Kadıköy Belediyesi Spor Eğitmeni olarak sabah sporlarına katılan ilçe sakinlerine yıllardır spor eğitimi veren Volkan Budaksal, sabah sporları hakkında bilgi verdi.

Günlük ortalama 1 saatlik sabah sporları içinde birçok program uyguladıklarını söyleyen Volkan Budaksal, “Fitness çalışmamız, tüm vücudu kapsayan, kalbi yormayan ama güçlendiren temel beden eğitimi hareketlerinden oluşmaktadır. Aerobik ise müzik eşliğinde ve çeşitli hareketlerin müzikle birleştiği hareket kombinasyonlarını içeren bir egzersiz türü. Step platformu da kullanılabilir. Pilates bantı ya da dumbbell kullanılabilen ve kasları güçlendiren vücut geliştirme hareketlerinden oluşan egzersiz programı da spor programımız içinde” dedi.

GÜNE ENERJİK BAŞLIYORLAR

Kadıköy Belediyesi’nin ücretsiz olarak ilçe sakinleri için düzenlediği sabah sporları hava durumuna göre parklar veya kapalı alanlarda aksamadan devam ediyor.

Emekli olduktan sonra yaşamında spora daha fazla yer vermeye başladığını söyleyen Serpil Kemiksizoğlu, “Örnek Mahallesinden Kadıköy’e spor yapmaya geliyorum. Spor benim için yaşam demek. Spor yaptığım günler benim için sabah erkenden başlıyor. Çarşamba-Perşembe günleri Koşuyolu’nda tenis oynuyoruz. Sosyal yaşamım çok iyi. Sağlığım yerinde. Kadıköy Belediyesi’ne müteşekkiriz. Bizler için olması gereken herşey düşünülmüş. Hava iyiyse parklarda, yağışlıysa kapalı ortamlarda spor yapma imkanı sunuluyor. Kadıköy Belediyesi spora çok önem veriyor o yüzden çok mutluyum” dedi.

8 yıldır her sabah spor yaptığını ve kendisini çok formda hissettiğini söyleyen Nuran Bal, “Spor ile gün bizim için 07.00 gibi başlıyor. Sabah saatlerinde spor yapmak çok güzel. Temiz havada spor muhteşem. 8 yıldır bırakmaksızın spor yapıyorum ve kendimi çok dinç hissediyorum. Sağlığım yerinde ve çok mutluyum. Kadıköy Belediyesi’nin bu konuda yaptığı çalışmalar ortalamanın çok üstünde diyebilirim. Eşim ve çocuğum da haftasonları olabildiğince bana eşlik etmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

Spor sayesinde sağlıklı bir yaşam sürdüğünü anlatan Gülsevin Ülgen de “Yaşamım son derece sağlıklı spor sayesinde. Sporun faydasını görüyorum. Sabah sporu, tenis sporuyla ilgileniyorum. Belediyemizin spor etkinliklerine katılıyoruz. Kadıköy Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Sporu sevdirmek için yapılan çalışmalar güzel. Spor sayesinde yeni arkadaşlarımız oluyor sosyal anlamda da sporun faydasını görüyorum. En azından zamanı çok güzel bir şekilde değerlendiriyoruz” dedi.

Üsküdar’da yaşadığını, Kadıköy’de belediyenin düzenlediği ücretsiz sabah sporlarına katıldığını anlatan Ülkü Durmayüksel, “Tenise giden arkadaşlarımız sayesinde Kadıköy Belediyesi’nin spor etkinliklerinden haberim oldu. Buna ihtiyacım olduğunu düşünüyordum uzun zamandır spor yapmamıştım. Arkadaşlarımın enerjik halini görünce ben de spora gelmek istedim. Evim dördüncü katta. Merdivenleri nefes nefese çıkardım. Spordan sonra daha dinamik çıktığımı hissediyorum. Spor yapınca daha enerjik daha mutlu oluyorsunuz. Güzel bir arkadaşlık ortamı var. Çok memnunum” dedi.