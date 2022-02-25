Kadıköylüler Buzzfest'in keyfini çıkarttı

Kadıköy Belediyesi’nin 2020 yılından beri düzenlemeye başladığı, pandemi nedeniyle geçen yıl ara verdiği Buzzfest, bu sene tüm eğlencesiyle tekrar gerçekleştirildi. Festival 28 Şubat’ta sona erecek

Kadıköy Belediyesi’nin 2020 yılından beri düzenlediği ancak tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle ara verilen Buzzfest, bu sene tüm eğlencesiyle tekrar gerçekleştirildi. 24 Aralık’ta Kalamış Atatürk Parkı içindeki Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nde başlayan festival 28 Şubat’ta kadar sürecek, geride ziyaretçilerin sıcak ve eğlenceli anıları kalacak.

2 SAHADA EĞLENCE

Buzzfest, Kalamış Parkı içindeki iki alanda 4 yaşın üzerindeki katılımcılarına iki ay boyunca iki farklı aktivite imkânı sundu. 500 metrekare alan üzerine kurulan festival alanı su ve elektrik kullanımının en düşük düzeyde tutulması sebebiyle de çevre dostu bir aktiviteye imkân sağladı. Katılımcılar yarım saat süresince ister pistte buz pateni deneyimi yaşadılar ister şişme botlarla buz kaydırağından kayma fırsatı yaşadılar. Özellikle küçük katılımcılar için şişme botla buz üzerinde kayma eğlencenin zirve noktasıydı.

ÖNCE EĞİTİM SONRA PATEN

Buz pateni yapmak isteyen katılımcılar ise önce kendilerine festival tarafından sunulan patenleri giydikten sonra pistte yerlerini aldılar. Yaklaşık 30 eğitmenin görev yaptığı festivalde, buz pateni yapmak isteyen katılımcılara ilk 10 dakikada eğitmenler tarafından temel eğitim verildi. Temel eğitimle pistte durabilme ve basit şekilde kayabilmeyi öğrenen katılımcılar eğlenceli dakikalar geçirdiler. Festival boyunca etkinlik alanının yanında bir ambulans da her zaman hazır bekledi; neyse ki hiçbir katılımcı müdahaleye gerek duyulacak bir sportif kaza yaşamadı.

EĞLENCE HİÇ DURMADI

Ses ve ışık gösterileriyle renklenen festivalde 2 ay boyunca eğlence hiç durmadı. Yılbaşını Uninvited Jazz Band grubunun konseri ve DJ performanslarıyla karşılayan festivalin yeni yıl partisine Kadıköylülerin ilgisi yoğundu. Uninvited Jazz Band’ın 1920’li yıllara damgasına vuran caz parçalarına yer verdiği konseri ise festivalin unutulmaz anlarından biri oldu. Karnaval korteji, jonglör show, bubble show gibi etkinliklerle çocuklara farklı alternatifler de sunan Buzzfest’in minik katılımcılar için bir başka eğlencesi ise Şubadap Çocuk grubunun konserleri oldu.

İki ay boyunca sadece Kadıköylülere değil her yaştan tüm İstanbullulara eğlenceli vakit geçirme ve farklı bir aktiviteyi kolay ulaşılabilir bir şekilde yapabilme imkânı sunan Buzzfest, 28 Şubat’ta sona erecek.