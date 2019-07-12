Haftalık Bağımsız Gazete 12 Temmuz 2019
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Kadıköylü yüzücüden uluslararası başarı

Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda yarışan Kadıköylü milli sporcu Demirhan Demir bronz madalyanın sahibi oldu

Kadıköylü yüzücüden uluslararası başarı
Alper Kaan YURDAKUL

Organizasyonun beşinci ve son gününde suya giren milli sporcu Demirkan Demir, erkekler 100m kurbağalama finalindeki 1.00.84’lük derecesiyle bronz madalya kazandı. Kadıköylü sporcu bu derecesiyle 17-18 yaş yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

Öte yandan milli sporcular Demirkan Demir, Emir Şimşek, Baturalp Ünlü ile milli sporcu Mert Ali Satır’dan oluşan 4x100m Mix Bayrak Takımı, 3:42.76’lık derecesiyle bronz madalya kazandı. Sporcular, bu dereceleri ile 17-18 Yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi olmayı başardı. 

Kadınlar 50m kelebek finalinde mücadele eden Aleyna Özkan ise 27.09’luk derecesi ile dördüncü sıraya yerleşti. Gizem Güvenç, Beril Böcekler, Defne Taçyıldız ve Doğa Babacan’dan oluşan 4x200m serbest bayan bayrak takımı ise 8.22.14 ‘lük dereceleri ile 17-18 yaş yeni Türkiye Rekorunun sahibi oldu.

Etiketler; #Demirhan Demir
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