Kadıköy’de Yaz Spor Okulu kayıtları başladı 

Kadıköy Belediyesi, çocukların sporla eğlenerek ve öğrenerek keyifli bir tatil dönemi geçirmelerini sağlamak için Yaz Spor Okulu hazırlıklarını tamamladı.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan yaz spor okulunda, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde basketbol, tenis ve futbol branşlarında dersler yer alıyor.

Branşlara 7 – 12 yaş arası çocuklar kayıt yaptırabilecek. İki dönem olarak planlanan yaz okulunun birinci dönemi 5 Temmuz’da başlayacak ve 6 Ağustos’ta bitecek. İkinci dönem ise 9 Ağustos – 27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Uzman antrenörler eşliğinde hafta içi her gün, 09.00 – 12.00 saatleri arasında, daha çok çocuğun derslere katılabilmesi için birer saat olarak yapılacak.

Başvurular için “spor.kadikoy.bel.tr” adresini ziyaret edebilirsiniz.