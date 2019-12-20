Kadıköy Voleybol Kulübü tekrar liglerde 

Kadıköy Voleybol Kulübü iki yıl ara verdiği İstanbul liglerine kadın voleybol takımı ile tekrar dönüyor

2014 yılında kurulan kulüp bu güne kadar altyapı liglerinde mücadele ederken voleybol okullarıyla da faaliyet gösteriyordu. 2017 yılında yaşanan zorluklardan sonra faaliyetlerine kısa süreliğine ara veren Kadıköy Voleybol Kulübü 2019-2020 sezonunda “A Bayan Takımı” ile liglere dönüş yaptı. Kulübün kurucusu ve baş antrenörü Can Çavuşoğlu, “Antrenman yapacak salon bulmakta çektiğimiz güçlüklerden dolayı kulüp başkanımız İsmail Uyguner ile birlikte faaliyetlerimize ara verme kararı almıştık. Bu sezon eski sporcularımın ısrarlarını kıramadık, amatörce liglere katılmaya karar verdik. Sporcularımızın bir bölümü ev hanımı, üniversite öğrencisi… İçlerinde öğretmen, öğretim görevlisi olanlar da var. Takım kaptanımız Handan Yazıcıoğlu başarılı bir avukat, adliye koridorlarından antrenmanlara yetişmeye çalışıyor. Sporcularımızın bir kısmı çocuklarını eşlerine emanet ederek antrenmanlara ve maçlara geliyor.” dedi. Sporcuların voleybol sevgisinin ağır bastığını belirten Can Çavuşoğlu ayrıca lige katılma ücreti ve aylık antrenman salonu kira ücretini sporcuların aralarında denkleştirdiğini belirtti.