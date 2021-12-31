Kadıköy'ün sportif bir yılı

2021 yılı geride kalırken Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği spor faaliyetleri ile birlikte Kadıköylüler bir yılı daha sportif aktivitelerle geçirdi

Pandemi koşullarının yarattığı olumsuzluklara rağmen birçok alanda etkinliklerine devam eden Kadıköy Belediyesi, spor alanında da çalışmalarını sürdürdü. Maratondan, ragbiye, parklarda spordan online sporlara kadar birçok etkinliğe imza atan Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköylüler için 2021 yılı boyunca düzenlediği spor organizasyonlarını Emre Caka derledi...

PARKLARDA SPOR

Ocak aylarında yeniden evlerine hapsolmuş Kadıköy halkı için belediye, parklarda, bahçelerde spor organizasyonları düzenledi. Sabah sporlarıyla binlerce kişiyi bir araya getiren etkinliklerde uzman spor hocaları vatandaşlara eşlik etti.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE KARŞI KOŞTU

Tüm dünyada kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkusu, Kadıköy'de de yaşandı. Sporda yaşanan cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için İBB tarafından düzenlenen İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı 7 Mart Pazar günü Kadıköy’de yapıldı. Binlerce kadın cinsiyet eşitsizliğine karşı koştu.

SPORDA YAŞA TAKILMAYANLAR

Kadıköy Belediyesi’nin 65 yaş üstü insanların gündüz sosyalleştiği Sosyal Yaşam Evleri’nde yüz yüze hizmete ara verdi. Online sürdürülen hizmetler kapsamında online spor hizmeti de yer aldı.

MASA TENİSİ GÜNÜ KADIKÖY’DE KUTLANDI

Nisan ayında, “Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü” kutlamaları kapsamında Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen masa tenisi turnuvası, Kadıköy Özgürlük Parkı’nda yapıldı.

ATA UNUTULMADI

Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.

CADDEBOSTAN 10K KOŞUSUNDA 'ENGELLER' KALKTI

Haziran ayında Caddebostan sahilde düzenlenen Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10k Koşusu ve Spor Festivali'nde birbirinden farklı spor dalları ve etkinlikler yer aldı. Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşecek festivalin en önemli etkinliklerinden biri “Amazfit Cadde 10k Koşusu” olurken, koşuda görme engelli sporculara gönüllüler rehberlik yaptı. 5 binden fazla sporcunun yer aldığı maratonda, 10'dan fazla görme engelli sporcu da parkuru tamamladı.

“KADINLAR KOŞUSU” KADIKÖY’DE YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “İstanbul’u Koşuyorum” organizasyonu 3 Temmuz’da Kadıköy’de yapıldı. Binlerce kadının yarıştığı organizasyonda, “Sağlıklı Bireyler”e direkt katkı sağlayan bu etkinlikle, sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek amaçlandı.

KALAMIŞ SAHİLİNDE RAGBİ KEYFİ

Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Ragbi Lig Derneği tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası Kalamış sahilinde yapıldı.

Ragbi Lig Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde 6 ülkeden 27 takımın katılımıyla, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Kalamış sahilinde gerçekleşti.

Turnuva’da kadınlarda İstanbul Kadıköy Ragbi takımı birinci oldu.

3X3 SOKAK BASKETBOLU

Kadıköy Belediyesi'nin “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla düzenlediği spor etkinlikleri tamamlandı. Bu etkinliklerden biri de Sokak Basketbolu Turnuvası. Turnuva 10-11 ve 12 Eylül’de Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'ndaki üç farklı sahada oynandı.

YILIN EN RENKLİ KOŞUSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul tarafından düzenlenen 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliklerinin ikinci yarışı olan Caddebostan Colour Run etabına bin 250 sporcu katıldı. 10 kilometrelik koşu, nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başladı. Yarışın startının verilmesiyle yarışmacıların üstüne renkli boyalar püskürtülmeye başlandı. Caddebostan Parkı'ndan başlayan yarış, Tan Sokak, Bağdat Caddesi, sahil yolunda devam ederek yine Caddebostan Parkı'nda son buldu.

YÜZLERCE SPORCU “ŞİDDETE KARŞI" KOŞTU

Kadıköy Belediyesi’nin, “Şiddete Karşı Koş” sloganıyla Caddebostan sahilinde düzenlediği Kadıköy Yarı Maratonu’nda 3 bin sporcu koştu. Maratonun 21K parkurunu kadınlarda Suzan Tunca, erkeklerde ise Getaye Glaw birincilikle tamamladı. Maratonun 10K koşusunda ise kadınlarda Burcu Subatan, erkeklerde Abdullah Tugluk birinci oldu.

YILIN SON ETKİNLİĞİ: BUZZFEST

Kadıköy Belediyesi, 2020 yılında pandemi nedeniyle yapılayaman Buzzfest Festivali’ni yeniden düzenledi. Bunun için Kalamış Parkı’nda iki saha Buzzfest için hazırlandı. 4 yaş üstü Kadıköylülerin bu pateni yapabilecekleri, şişme botlarla kaydıraklardan kayabilecekleri Buzzfest 28 Şubat tarihine kadar sürecek.