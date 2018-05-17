Haftalık Bağımsız Gazete 18 Mayıs 2018
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Kadıköy Satranç’ta yaz kampı

Kısa süre içinde büyük başarılar kaydederek İstanbul’un önemli satranç kulüplerinin arasına adını yazdıran Kadıköy Satranç Merkezi yaz kampı düzenliyor

Kadıköy Satranç’ta yaz kampı
Alper Kaan YURDAKUL

Her yaş ve seviyeye hitap eden eğitim programları ve uluslararası kriterlere göre hazırlanmış ders içerikleriyle dikkat çeken Kadıköy Satranç Merkezi’nde yaz kampı eğitim döneminin bitişiyle birlikte başlıyor. Ders yükü hafifleyen öğrenciler için Haziran-Ağustos-Eylül aylarında düzenlenecek olan yaz kamplarında öğrencilerin satranç gelişimlerine katkı sağlamaya devam edebilmek, yaz tatili süresince satrançtan uzak kalmamaları, kendilerini geliştirmeye devam edebilmeleri ve bu bilgilerini pratik etme imkânı bulmaları amacıyla yoğunlaştırılmış programlar halinde gerçekleşecek. Satranç Merkezi öğrencilerinin dışında da katılım sağlanabileceği kampın tarih aralıkları ise şöyle:

18 Haziran - 24 Haziran

6 Ağustos -17 Ağustos

27 Ağustos - 7 Eylül

3 Eylül - 14 Eylül

Başvuru ve ön kayıt için en geç 11 Haziran'a kadar iletişime geçilmesi gerekiyor. Detaylı bilgi için (0216) 418 10 62 numarasını arayabilir, info@kadikoysatrancmerkezi.com’a mail atabilirsiniz.

Etiketler; #alper kaan yurdakul #kadıköy satranç merkezi
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