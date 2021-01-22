Kadıköy halkı spora doyacak

Kadıköy Belediyesi spor alanında yaptığı anlaşmalar ve imza attığı projelerle 2021 yılına hızlı girdi. Spor Müdürü Orhun Güngördü ile Kadıköy halkını spora doyuracak yeni projeleri konuştuk.

Covid-19 salgınının birçok aktiviteyi engellemesi hayatın olağan akışına ket vursa da aşının Türkiye’ye getirilmiş olması tüm toplumda umutları yeşertti. Sağlıklı bir yıl olması temennisiyle başladığımız 2021’de Kadıköy Belediyesi’nin spor alanında attığı adımlar da yaşamın normalleşmesine katkı sunacak.

FIBA takviminde yer alan Kalamış’taki Nike sahalarında mayıs ayında “3X3 Streetball Turnuvası” yapılacak, sonrasında 12-13 Haziran’da Cadde 10K Maratonu olacak ve 18-19 Eylül’de de İstanbul’da bir ilk olarak Kadıköy 21K Yarı Maratonu yapılacak.

Dünya Barış Günü’nü de kapsayan 1-6 Eylül tarihlerinde 20 ülkenin katılımıyla yapılacak olan Kadıköy Dünya Halk Dansları Festivali’nin yanı sıra Kadıköy Belediyesi, 2022 Dünya Plaj Hentbol Şampiyonası’nı da ilçeye katmayı başardı.

Kadıköy Belediyesi’nin tüm çalışmalarını Spor Müdürü Orhun Güngördü ile konuştuk.

Kalamış’taki Nike sahalarında mayıs ayında yapacağınız turnuvayla başlayalım, nasıl olacak, herkes katılabilecek mi?

28-30 Mayıs tarihleri arasındaki 3X3 Streetball Turnuvası’na 64 takım katılacak. FIBA onaylı bir turnuva olduğundan kayıtlar FIBA resmi sayfasından yapılıyor. Bu nedenle turnuvayı üç güne yayarak değişik yaş gruplarının da katılımını sağlamayı planladık.

TAYVAN’DAN YUNANİSTAN’A 20 ÜLKE

Kadıköy Dünya Halk Dansları Festivali için de anlaşmalar yapıldı. Hangi ülkeler katılım sağlayacak, Kadıköy’den bir ekip yer alacak mı?

1-6 Eylül tarihlerinde Kadıköy, ‘Geleneksel Halk Dansları Festivali’ne ev sahipliği yapacak. 20 ülke arasında Tayvan, Çin ve Kore de var. Komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan’ın yanı sıra İspanya ve Portekiz gibi diğer Avrupa ülkeleri de bulunuyor. Türkiye’den toplamda dört ekip katılıyor ve bu ekiplerden bir tanesi tamamıyla Kadıköy Belediyesi personelinden oluşacak.

Göztepe Özgürlük Parkı Amfi tiyatroda yapılacak olan gösterilerin yanında Moda, Caddebostan Sahil, Bağdat Caddesi ve Belediye Başkanlık binasının bahçesinde de çeşitli gösteriler olacak. Ayrıca bir akşamüstü Bağdat Caddesi’nde yapılacak kortejde tüm ekipler yerel kıyafetler ile hazır olacak.

2022 Dünya Plaj Hentbolu Şampiyonası da Kadıköy’de olacak. Bu alanda bir çalışmanız olacak mı? Yeni saha, soyunma odaları veya kulübeler...

Evet 2021 yılı içerisinde Kalamış Spor Kompleksi yenilenecek ve 23 ülkenin katılacağı şampiyonaya hazır hale gelecek. Yenilenecek olan tesiste 8 tane büyük soyunma odası, 1 tane büyük gym stüdyo, 1 tane de küçük pilates stüdyosu olacak. Ayrıca modüler olarak 3 tane hakem odası, 2 tane basın odası ve Federasyon delegeleri için 1 tane büyük toplantı odası olacak.

Parklarda bulunan sahaları da yenileme çalışmasından bahsettiniz. Ve bu çalışmaları tarif ederken “Kendi işletmemize katıyoruz” dediniz. Önceden nereye bağlıydı ve bu değişiklik ne getirecek?

Bazı parklarımızda tenis, basketbol ve mini futbol sahalarımız bulunmakta. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalarla bazı sahaları Spor Müdürlüğümüz bünyesine dahil ettik. Burada amacımız bazı art niyetli vatandaşlarımızın sahalarımızdan rant elde etmesini engellemek idi. Eğer bizim kontrolümüzde olursa halkımız bu sahalarımızdan daha efektif şekilde faydalanacaktır.

BİSİKLET EVİ GELİYOR

Pandemiyle birlikte özellikle Kadıköy’de bisiklet kullanımı arttı. Sizin de bir Bisiklet Evi projeniz var. Biraz anlatır mısınız neler yapılacak burada, hedef ne?

Bisiklet Evi projesi halkımızın bisiklet kullanma alışkanlıklarını artırmak ve bisikleti olmayan vatandaşlarımız için hazır bisiklet sağlamak için hayata geçirdiğimiz bir proje. Kalamış Bisiklet Evi, Kadıköy Belediyesi Bikers Kulübü ile birlikte hareket edecek. Avrupa Birliği projesinden gelmesini planladığımız 100 adet bisiklet ile bisiklete binmek isteyen ancak bisikleti olmayan vatandaşlarımızın değişik gün ve saatlerde kulübün etkinliklerine katılmasını sağlayacağız.

Bu arada pandemiden en çok etkilenen yaş gruplarını da unutmadınız. Parklarda hem çocuklarla hem yetişkinlerle “harekete geçiyorsunuz”...

‘Parklarda Sabah Sporu’ Kadıköy’de uzun yıllardır süregelen bir gelenek aslında. Halen Kalamış, Koşuyolu, Kriton Curi, Özgürlük ve Koşuyolu parklarımızda saat 10.15’te başlıyor. Pandemi kurallarına uygun olacak şekilde sosyal mesafe kuralları uygulanıyor ve girişte bütün vatandaşlarımızın HES kodu sorgulanıyor.

Parklarda Çocuk Sporu ise günlerinin tamamını ne yazık ki çevrimiçi geçiren çocuklar için hayata geçirdiğimiz bir etkinlik. ‘Hareket Et, Eğlen ve Öğren’ sloganıyla kendi eğitmenlerimiz eşliğinde çocuklarımızın beceri ve koordinasyon parkurlarımızla hareket etmelerini, geleneksel sokak oyunları ile eğlenmelerini ve haftalık belirlenen olimpik branşın tarihçesi, oyun kuralları gibi bilgiler ile öğrenmelerini sağlıyoruz. Kalamış Spor Tesisleri, Kozyatağı Hürriyet Parkı, Koşuyolu Spor Tesisleri ve Özgürlük Parkı Spor Tesisleri’nde hafta içi her gün 13.00-16.00 saatleri arasında bütün çocuklarımızı bekliyoruz.

“BUZZFEST İÇİN GENELGE BEKLİYORUZ”

Buzzfest’i de bir çok güzel şey gibi pandemiye kaptıracak mıyız?

Buzzfest geçen senenin en çok ses getiren projesiydi ama ne yazık ki pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Eğer genelge ile yasaklarda bir düzenleme olursa sistemimiz hazır ve hızlıca yenilikler ve yeni düzenlemelerle Buzzfest’i tekrardan hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Kendi personelinize dönük bir çalışmanız var mı?

Evet. Pandemi koşullarında genelge ile tesislerimiz kapandı. Biz de bu olayı kendi içimizde fırsata çevirmeyi düşündük ve hizmet içi eğitimlerimizi planladık. Eylül ayından bu yana bütün eğitmenlerimiz branşlarına yönelik mat ve reformer pilates, anatomi, antrenman planlaması, ilk yardım, cankurtaranlık ve scuba diving gibi eğitimlerini tamamladı. Tek Yıldız dalış personelimizi 10 kişiye çıkardık ve Caddebostan deniz altı temizliği için bir ekip kurduk.

“KADIKÖY’DE SPOR” UYGULAMASI

Online rezervasyon ve kayıt dönemine geçtiklerini belirten Güngördü şöyle devam ediyor: “21.yüzyılda elektronik bir çağ yaşıyoruz ve artık her şey dijital. Biz de buradan yola çıkarak “Kadıköy’de Spor” uygulamasını hayata geçirdik. Vatandaşlarımız uygulamayı yükledikten sonra bütün tesislerimize ulaşabilecek, rezervasyon ve kayıt işlemlerini bu uygulama üzerinden yapabilecekler. Ayrıca tek bir tuşla ödemelerini tesislere gelmeden yapabilecekler. Sonrasında ölçümlerini, antrenman programlarını, özel derslerini takip edebilecekler. Bu uygulama ile vatandaşlarımız ücretli ve ücretsiz koşu, bisiklet, trekking, kayak gibi bütün aktivitelerimize de ulaşıp kayıt yapabilecekler.”

AMATÖR KULÜPLERE DESTEK

Pandemi koşullarıyla birlikte bir çok amatör kulüp zorlanıyor. Kadıköydeki amatör kulüpler ile görüşme şansınız oldu mu? Bir çalışmanız olacak mı?

Kadıköy Belediyesi olarak her zaman amatör kulüplerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Sadece 2020 yılında amatör kulüplerimize 290.000 TL’lik maddi yardımda bulunduk. Bunun yanında ihtiyacı olan kulüplerimize de malzeme desteği veriyoruz. Ayrıca 2021 yılında tüm amatör branşlarda yapacağımız tarama testleri ile yetenek ve becerilerine göre amatör branşlardaki gençlerimize yönlendirme yapmayı hedefliyoruz.

Amatör Kulüpler Birliği ile sürekli irtibat halindeyiz. Ancak Kadıköy ilçesinin yapısı nedeniyle tesisleşme adına sıkıntılarımız bulunmakta. Belediyemiz bünyesinde bulunan tesislerimizi amatör sporcularımızın kullanımına açıp çalışmalarına devam etmelerini sağlıyoruz ama genelgeler bu çalışmalarımızı maalesef engellemekte. Yeni normal kurallar çerçevesinde desteklerimizi devam ettirmeyi planlıyoruz.