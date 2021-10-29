Haftalık Bağımsız Gazete 29 Ekim 2021
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Kadıköy boksta 4 altın madalya kazandı

İstanbul’da yapılan boks turnuvasına Kadıköy Boks Spor Kulübü yakaladığı başarılarla damga vurdu. 

Kadıköy boksta 4 altın madalya kazandı
Emre Caka

İstanbul Sarıyer’de amatör boks karşılaşmalarına katılan Kadıköy Boks Spor Kulübü, toplamda 4 altın madalya kazandı ve sporcuları sıkletlerinde İstanbul Amatör Boks şampiyonu olmayı başardı. 

Kadınlarda 3 altın almayı başaran takımın yıldızlarından Sudenaz Zencir Kıran 57 kiloda, Azra Uçar 54 kiloda ve ağır siklette Dicle Durdi altın madalyayı kazanmayı başardı.

Erkekler de ise 60 kiloda Ertuğrul Altun şampiyon oldu ve toplamda 4 altın madalya ile turnuvanın en iyi takımı Kadıköy Boks Spor Kulübü oldu.

SERDAR AVCI’NIN MAÇI ERTELENDİ

Universal Boxing Organization (UBO) Dünya Şampiyonu Serdar Avcı’nın, World Boxing Council'de (WBC) Asya Gümüş Kemeri için mücadele edeceği maç Ukraynalı rakibi İvan Şvayko’nun antrenman sırasında aldığı sert bir darbe sonucu burnunun kırılması nedeniyle ertelendi.

Etiketler; #serdar avcı #kadıköy boks 4 altın madalya #istanbul turnuvası #Boks #kadikoy #Kadıköy Boks
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