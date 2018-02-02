Haftalık Bağımsız Gazete 02 Şubat 2018
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Kadıköy Boks Rüzgârı

Kadıköy Boks Kulübü tarafından düzenlenen İstanbul Boks Gecesi Haldun Alagaş Spor Tesisi'nde gerçekleşti

Kadıköy Boks Rüzgârı
GazeteKadıköy

İstanbul geçtiğimiz günlüde önemli bir boks organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Kadıköy Boks Kulübü tarafından  Ümraniye’deki Haldun Alagaş Spor Tesisleri’nde gerçekleşen organizasyonda “Nakavt Kraliçesi” unvanlı Dünya ve Avrupa Şampiyonu Gülsüm Tatar, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Olimpiyat ikincisi Salman Kartal, Türkiye’nin en teknik boksörü ödülüne layık görülen Tarık Sözer, Ağır Sıklet Şampiyonu Milli Boksör Seyda Keser, Ağır Sıklette Namağlup Gurbetçi Boksör Hüseyin Cinkara, Profesyonel Boksta Namağlup Boksör Efkan Zeytinoğlu, Özbekistan Şampiyonu Renat Rahimov, Ferhat Aydın ve Hamza Güneş gibi dünyaca ünlü boksörlere ev sahipliği yaptı.

Türkiye'de profesyonel boksu kurarak dünyaya açılmak istediklerini vurgulayan Kadıköy Boks Kulübü Başkanı Serdar Avcı, “Dünyada profesyonel boks büyük bir ilgiyle izleniyor. Ülkemiz bu alanda çok zayıf. Bu açığı kapatarak dünya ringlerinde boksörlerimizi sergileyerek ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu doğrultuda hem Kadıköy Boks Kulübü'nü dünya standartlarında malzeme ve çalışma imkanlarına kavuşturduk ve hem de dünya standartlarında galalar düzenlemeye başladık. Bize biraz zaman ve destek lazım. Bunlar olursa önümüzdeki yıllarda dünyanın zirvesinde mücadelelere çıkacağız.” dedi.

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