Kadıköy Belediyesi’ne yüzmede ödül

Kadıköy Belediyesi personelleri Gizem Atahan, İbrahim Necdet Saraç, Gökhan İşçi ve Bülent Çakırer yüzme dalında ekip olarak katıldıkları bayrak yarışında üçüncü oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) her yıl belediyeler ve iştirakleri arasında düzenlediği 37’nci İBB Başkanlık Kupası Spor Şöleni’nde Kadıköy Belediyesi yüzme dalından ödüllerle döndü.

İBB Spor Şöleninde dereceye giren sporculara Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde düzenlenen törende ödül verildi. Kadıköy Belediyesi personelleri Gizem Atahan, İbrahim Necdet Saraç, Gökhan İşçi ve Bülent Çakırer yüzme dalında ekip olarak katıldıkları bayrak yarışında üçüncü oldu. 19-34 yaş kadınlar kategorisinde, 100 metre sırtüstü yarışlarda ikincilik kazanan Gizem Atahan, serbest stilde de üçüncü oldu. Kadıköy Belediyesi’nin 4’üncü kez katıldığı yarışlarda 2017 yılında da ikincilik ödülü alan Bülent Çakırer, 45 yaş üstü erkekler 100 metre serbest stil kategorisinde ikinci oldu.