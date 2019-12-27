İstanbul’un ilçeleri koştu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda koşulan 41. İstanbul Maratonu’nda bu yıl ilk defa ilçe bazlı sıralama sistemi hayata geçirildi.

Her sporcunun kendi ilçesinde de derecelendirildiği Maraton’un ardından bu kez şampiyonlar ‘İlçen İçin Koş’ sloganıyla İstanbul’un en hızlısı olmak için kıyasıya mücadele etti. Kemerburgaz Kent Ormanı’nda gerçekleşen organizasyonda Kadınlar kategorisinde en hızlı ilçe Ümraniye olurken, Erkekler kategorisinde ise İstanbul’un en hızlı ilçesi Güngören oldu. ‘Şampiyonların Şampiyonu’nun belirlendiği yarışta koşucular doğa ile iç içe özel bir koşu parkurunda bir kez daha kendilerini deneyimleme ve ilçelerini temsil etme fırsatı buldu.

42K’DA KADIKÖY BİRİNCİ

55 Spor İstanbul Gönüllüsü’nün yer aldığı 6.4 kilometrelik parkurda gerçekleşen çipli koşuda, Kadınlar 42K kategorisinde 29:02 dakikalık derecesi ile Kadıköy’den Serpil Budak bitiş çizgisine ulaşan koşucu olurken, 24:24’lük derecesi ile erkelerde Sultanbeyli’den Burhan Belir birincilik kürsüsüne çıktı.

15K Kategorisinde 28:12’lik derecesi ile Ümraniye’den Nuray Bulut Göktepe birincilik kürsüsüne çıkarken, erkeklerde 23:09’luk derecesi ile Güngören’den İbrahim Talha Özdemir ipi birinci olarak göğüsleyen isim oldu. 16 – 18 yaş kategorisinde ise kadınlarda 38:08 dakikalık derecesi ile Avcılar’dan Berna Seyrekbasan yarışı birinci tamamlarken, erkeklerde 24:20’lik derecesi ile Sarıyer’den Musa Achilov zirveye çıkan isim oldu.

Etkinlikte her kategori için birincilere 1500 TL ödül verilirken, ikincilere 1250 TL ve üçüncülere de 1000’er TL ödül verildi.

Nefes egzersizleri ve ısınma hareketleri ile başlayan etkinlik, müzik performansları ile renklenirken ödül töreninin ardından son buldu. Tüm katılımcılara hatıra madalyası verildi.

42. İstanbul Maratonu için kayıtlar devam ediyor

8 Kasım 2020 Pazar günü; 42 kilometrelik ve 15 kilometrelik parkurlarda gerçekleşecek 42. İstanbul Maratonu’nda erken kayıt avantajları devam ediyor. Koşuya katılmak isteyen sporcular 31 Aralık’a kadar devam eden erken kayıt döneminde kayıt yaptırmaları halinde 70 TL, 1 Ocak – 31 Temmuz tarihleri arasında 85 TL, 1 Ağustos – 31 Ağustos arasında 100 TL ve 1 Eylül – 31 Eylül arasında devam eden kayıt döneminde ise 150 TL ödeyerek www.maraton.istanbul web adresi üzerinden online kayıt yaptırabilirler.