İstanbul’u Caddebostan’da koşacaklar

İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen “İstanbul’u Koşuyorum” yol yarışı serisinin 2. etabı 8 Eylül’de Caddebostan’da yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından “İstanbul’u Koşuyorum” sloganı ile düzenlenen bir yol yarışı serisi olan “Fun Run Series” sürüyor. Daha önce Beyoğlu’nda Özel Kadınlar Koşusu olarak düzenlenen ve Üsküdar’da birinci etabı tamamlanan yarış takviminin bir sonraki durağı ise Kadıköy olacak. Bu kapsamda 8 Eylül Pazar günü saat 09.00-11.00 saatleri arasında Caddebostan’da koşu yapılacak.

10 km mesafeli Caddebostan Yarışı, Caddebostan Migros’un 800 mt ilerisinde (Kartal istikametine doğru) Çetin Emeç Bulvarı üzerinde başlayacak. Koşucular 1,5 kilometre sonra İstanbul Trafik Vakfı’nı geçerek, Suadiye Oteli önüne doğru (Plaj Yolu sokak) geri dönüş yaparak Bağdat Caddesi’ne doğru yönelecek. Bağdat Caddesi boyunca devam eden koşucular, BP Benzin İstasyonu önünden, Sahil Fener Kalamış istikametine doğru koşacak. Sahil Yolu boyunca devam eden koşucuların yarışı başlangıç noktasında sona erecek.

Elektronik Zamanlama Çipleri ile yarış derecelerinin ölçüldüğü “İstanbul’u Koşuyorum”da her bir etap sonrasında Genel Klasman, 35-54 ve +55 yaş ve üstü kategorilerinde ilk 3’e girecek kadın ve erkek koşucular ödül kazanacak. Yarışı tamamlayan herkese ‘Caddebostan Etabı Hatıra Madalyası’ verilecek.

Ayrıca, her bir etapta puanları toplayarak final etabında genel klasmada en yüksek puana sahip ilk 3 kadın ve ilk 3 erkek koşucu büyük ödülün sahibi olarak “cep telefonu” kazanacak.

Detaylı bilgi için; www.istanbulukosuyorum.istanbul