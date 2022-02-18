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İstanbul Maratonu için son kayıt tarihi 1 Mart

Mart ayının 27’sinde koşulacak olan 17. Yarı İstanbul Maratonu için son kayıt tarihi 1 Mart

İstanbul Maratonu için son kayıt tarihi 1 Mart
Türker Arslan

17. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart’ta koşulacak. 21 kilometrelik bu senenin parkuru Tarihi Yarımada olarak belirlendi. Sporun yanında 8000 yıllık tarihin içinden geçme fırsatı da veren parkurun bir önemli özelliği daha var, rakımsız olması. Rakım farkı olmayan bu parkur sporculara en iyi dereceyi yapma fırsatı da veriyor. Geçtiğimiz yıl koşulan yarışta Ruth Chepngetich 1:04:02’lik derecesiyle Kadınlar Dünya Yarı Maratonu Rekoru’nun sahibi olmuştu. 27 Mart’ta koşulacak yarış için son kayıt tarihi ise 1 Mart. Kayıt olmak için https://event.spor.istanbul/ adresini ziyaret etmeniz yeterli.   

Etiketler; #n kolay istanbul yarı maratonu #n kolay yarı maratonu #istanbul maraton
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