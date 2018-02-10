İstanbul Kadıköy Lisesi’nden büyük başarı

İstanbul Kadıköy Lisesi’nin erkek voleybol takımı başarılarına devam ediyor. Geçtiğimiz sene İstanbul Anadolu Lisesi’ni 3-0’lık skorla mağlup ederek Kadıköy şampiyonu olan takım, bu sene de İstanbul Eleme Grubu’nda gösterdiği başarılı performansla gruptan çıkmayı başardı. Türkiye Eleme Grubu’nda mücadele verecek takım Mersin’de 4 gün oynanacak maçların ardından Kadıköy’e geri dönecek.