Haftalık Bağımsız Gazete 10 Şubat 2018
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İstanbul Kadıköy Lisesi’nden büyük başarı

İstanbul Kadıköy Lisesi’nden büyük başarı
Alper Kaan YURDAKUL

İstanbul Kadıköy Lisesi’nin erkek voleybol takımı başarılarına devam ediyor. Geçtiğimiz sene İstanbul Anadolu Lisesi’ni 3-0’lık skorla mağlup ederek Kadıköy şampiyonu olan takım, bu sene de İstanbul Eleme Grubu’nda gösterdiği başarılı performansla gruptan çıkmayı başardı. Türkiye Eleme Grubu’nda mücadele verecek takım Mersin’de 4 gün oynanacak maçların ardından Kadıköy’e geri dönecek.

Etiketler; #istanbul kadıköy lisesi
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